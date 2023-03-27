Hyundai Sonata 2024 року дебютує з радикальним рестайлінгом і новим салоном.

Хоча суттєві зміни в дизайні зазвичай відбуваються під час переходу автомобіля на наступне покоління, Hyundai Sonata 2024 року технічно є рестайлінгом для моделі восьмого покоління, випущеного в 2019 році.

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Найбільш очевидні оновлення — спереду, де седан середнього розміру отримав широкий світлодіод. Світлова панель виконана у тому ж ключі, що й кросовер Kona, мінівен Staria та більший седан Grandeur. На офіційних зображеннях показано стандартну модель і спортивну N Line.

Найбажаніший з двох отримав новий дизайн чотирьох вихлопних наконечників і ексклюзивні 19-дюймові легкосплавні диски. Hyundai також переглянув задні ліхтарі, зробивши їх більш плоским, оскільки світловий знак більше не поширюється на верхню частину кришки багажника. Крім того, значок H перемістили трохи нижче, під світлову смугу. Як звичайний, так і N Line мають оновлені бампери, завдяки чому задня частина виглядає дещо агресивніше.

Значні зміни також відбулися всередині салону, де Sonata 2024 року стала першим Hyundai, який отримав витончений вигнутий дисплей на зразок BMW iDrive 8. 12,3-дюймова цифрова панель приладів разом із сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи такого ж розміру укладено в одне ціле.

Інші модифікації, які ми помічаємо, це нова конструкція вентиляційних отворів, нове рульове управління з чотирма крапками, а селектор передач перенесено на рульову колонку, щоб надати центральній консолі чистішого вигляду. Це дозволило Hyundai розширити центральний підлокітник і додати підставку для рук для додаткового комфорту водія. Загалом, схоже, що якість салону піднялася на один щабель завдяки фейсліфтингу.

Hyundai має намір представити Sonata 2024 року, починаючи з 30 березня на Seoul Mobility Show, де, як очікується, оприлюднить подробиці про технічні характеристики. Шпигунські знімки показали прототип із наклейкою з написом AWD, але наразі офіційного підтвердження повнопривідної версії немає.