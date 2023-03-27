Hyundai Sonata в 2024 году дебютирует с радикальным рестайлингом и новым салоном.

Хотя существенные изменения в дизайне обычно происходят при переходе автомобиля на следующее поколение, Hyundai Sonata 2024 технически является рестайлингом для модели восьмого поколения, выпущенного в 2019 году.

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Наиболее очевидные обновления – спереди, где седан среднего размера получил широкий светодиод. Световая панель выполнена в том же ключе, что и кроссовер Kona, минивэн Staria и более крупный седан Grandeur. На официальных изображениях показана стандартная модель и спортивная N Line.

Самый желанный из двух получил новый дизайн четырех выхлопных наконечников и эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные диски. Hyundai также просмотрел задние фонари, сделав их более плоскими, поскольку световой знак больше не распространяется на верхнюю часть крышки багажника. Кроме того, значок H переместили чуть ниже под световую полосу. Как обычный, так и N Line имеют обновленные бамперы, благодаря чему задняя часть смотрится несколько более агрессивно.

Значительные изменения также произошли внутри салона, где Sonata 2024 года стала первым Hyundai, получившим изящный изогнутый дисплей вроде BMW iDrive 8. 12,3-дюймовая цифровая приборная панель вместе с сенсорным экраном информационно-развлекательной системы такого же размера заключена в одно целое.

Другие модификации, которые мы замечаем, это новая конструкция вентиляционных отверстий, новое рулевое управление с четырьмя точками, а селектор передач перенесен на рулевую колонку, чтобы придать центральной консоли более чистый вид. Это позволило Hyundai расширить центральный подлокотник и добавить подставку для рук для дополнительного комфорта водителя. В общем, похоже, что качество салона поднялось на одну ступень благодаря фейслифтингу.

Hyundai намерена представить Sonata 2024 года, начиная с 30 марта на Seoul Mobility Show, где, как ожидается, обнародует подробности о технических характеристиках. Шпионские снимки показали прототип с наклейкой с надписью AWD, но официального подтверждения полноприводной версии пока нет.