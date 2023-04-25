К сожалению, этот седан не продается в Украине официально. Но у нас будет шанс привезти его подержанным из США или Кореи.

Приблизительно год назад появились сообщения о том, что нынешнее поколение Hyundai Sonata будет последним. Но "прощальная версия" Sonata 2024 была представлена три недели назад, и она выглядит невероятно стильной машиной.

Теперь у Sonata действительно выдающийся дизайн. Он также привлекает внимание, как Ioniq 5 и Ioniq 6.

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Внешний вид новой Sonata чрезвычайно привлекательный и значительно лучше по сравнению с предыдущей итерацией восьмого поколения. Вдохновение почерпнуто из второго субкомпактного поколения кроссовера Kona, включая применение светодиодной световой панели по всей ширине передней части. Благодаря тому, что фары скрыты в верхней части воздухозаборников, они теперь обрамляют более широкую решетку радиатора. И благодаря всему этому, гораздо более четкие и драматические линии заметны по всей передней панели. И это еще не вся работа дизайнеров Hyundai.

Задняя часть Sonata также претерпела многие изменения. Это измененная крышка багажника и светодиодная световая панель, подобная той, что в передней части автомобиля. Для тех, кому нравится версия N Line, двойные глушители и 19-дюймовые колеса представляют собой две особенности этой версии.

Модельный ряд Sonata будет включать 2,5-литровый бензиновый двигатель, 2,5-литровый турбодвигатель, а также 2,0-литровый гибридный электрический или HEV. Турбодвигатель мощностью 290 лошадиных сил разработан специально для N Line. Hyundai e-Motion Drive является функцией версии HEV, которая, по словам Hyundai, обеспечит плавное и комфортное вождение в разных условиях. Также есть лепестковый переключатель, который усиливает спортивную атмосферу на борту, а также рекуперативное торможение.

Как это сделал Hyundai из Ioniq 5 и 6, Sonata максимально аэродинамически эффективна. Новый, гладкий и обтекаемый дизайн направлен на улучшение топливной эффективности и стабильности во время езды на высокой скорости. Hyundai утверждает, что теперь автомобиль обеспечивает отличные аэродинамические характеристики.

Салон – это еще одна причина, почему Sonata в 2024 году стоит рассмотреть подробнее. 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а также 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы – наибольшие акценты на борту. Они расположены на панорамном изогнутом дисплее, выступающем из приборной панели.

Интересно, что Sonata также имеет контроллер переключения передач в форме колонки, а не селектор передач над тоннелем трансмиссии автомобиля. Изогнутый экран придает интерьеру Sonata очень высокотехнологичное и обновленное чувство по сравнению с предыдущей итерацией.

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Почему Hyundai прекращает производство Sonata в 2025 году? Дело в том, что корейцы собираются сосредоточиться на электромобилях. Ioniq 6 является потенциальным окончательным преемником Sonata, и он действительно имеет схожую, но еще более футуристическую форму.