Он будет полностью автономен, то есть будет заряжаться от солнечной энергии.

Hyundai Motor Group, кроме производства автомобилей, имеет множество разработок в робототехнике. Недавно бренд объявил, что приступил к разработке модели автономного транспортного средства для исследования Луны.

Также интересно можно ли ездить по Марсу по обычному автомобилю?

Основное видение Hyundai Motor Group является четким и лаконичным: «Прогресс ради человечества». Это главная причина, почему компания упорно трудится над развитием сферы робототехники. Концерн разработал три ключевых технологии: переносные работы, сервисные работы и роботизированная мобильность.

К примеру, корейцы придумали роботизированные экзоскелеты, предназначенные как для промышленного, так и для медицинского использования.

Многие знают, что Hyundai в 2021 году за потрясающие 880 миллионов долларов приобрел Boston Dynamics, производителя роботов-собак, поражающих своими возможностями.

Компания сосредоточена на расширении человеческого охвата и предложении инновационных решений для мобильности с использованием робототехники, AI (искусственного интеллекта) и технологий автономного вождения. Один из их недавних проектов направлен на выход за пределы земли, моря и воздуха в космос.

В июле 2022 г. Группа подписала соглашение с шестью корейскими исследовательскими институтами в аэрокосмическом секторе с целью создания мобильного решения для исследования поверхности Луны. Первые тестовые транспортные средства будут завершены ко второй половине следующего года. Далее цель – разработать модель с возможностью запуска в 2027 году.

Группа объединит технологии робототехники и автономного вождения Hyundai Motor Company и Kia Corporation, зарядные части и системы вождения. Кроме того, он будет использовать технологию Hyundai Rotem (дочерняя компания, специализирующаяся на производстве подвижного состава, военной техники и машиностроении).

Также интересно Wedla Roadster преодолел 3,2 млрд км в космосе

Луноход предназначен для перевозки различного оборудования с максимальной полезной нагрузкой 70 кг. Кроме того, он будет оснащен разными технологиями для раскопок. Он будет работать автономно, получая электроэнергию от солнечных батарей.

Машина будет сконструирована таким образом, чтобы выдерживать экстремальные температуры со встроенной защитой от излучения. Для этого Hyundai Motor Group разработает среду, похожую на поверхность Луны, на которой проведет интенсивные испытания лунохода и внесет все необходимые доработки. Если все сложится успешно, цель — посадить машину у южного полюса Луны, где она будет выполнять научные миссии.