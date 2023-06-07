Одразу після презентація електромобіль можна замовити в Україні за ціною від 1 310 000 грн. Позашляховий варіант Cross Country з'явиться через рік.

Новий преміальний SUV доповнює лінійку електромобілів Volvo – відтепер у портфелі Volvo Cars чотири повністю електричні авто.

Одразу після презентації відкрилась можливість замовити цей електромобіль в українських офіційних дилерських центрах Volvo. З часом EX30 також буде доступний за підпискою, що пропонуватиме фіксовану вартість щомісячного платежу та прозорий процес замовлення.

До речі сидіння Volvo EX30 зроблені з джинсів

Новий EX30 поєднує всі цінності Volvo Cars у компактному форматі. Довга колісна база, великі колеса і рівні звиси надають екстер'єру збалансованості та вишуканості. Екстер’єр EX30 виразно електричний: впевнений фронтальний вигляд, закрита радіаторна решітка і цифрове відтворення передніх фар “Молот Тора”.

Доступно 5 кольорів оздоблення екстер’єру: від стильного Cloud Blue (блакитне небо) до яскравого експресивного Moss Yellow (жовтий мох).

У EX30 можна обрати акумуляторну технологію, що дійсно відповідатиме потребам власника. Доступно 3 варіанти трансмісії та 2 різні типи акумуляторів на вибір. Це також впливає на формування вартості авто.

Один двигун з акумулятором LFP підійде власникам, що проводять багато часу в місті, або подорожують на короткі відстані. Акумулятор стандартного діапазону LFP із такими елементами як фосфат літію і заліза економічно більш вигідні та менш ресурсомісткі для виробництва. Це той варіант, коли у максимальному запасі ходу електромобіля немає потреби.

Якщо ж потрібно постійно подорожувати на довші відстані, Vovo Cars для нового EX30 пропонує ще один варіант – двигун з акумулятором NMC для збільшеного запасу ходу. Він містить літій, нікель, марганець і кобальт, тому виробляє енергію ефективніше, ніж акумулятор LFP. Цей двигун із назвою Single Motor Extended Range дозволяє електромобілю долати до 480 км на одному заряді.

Якщо пріоритетом власника є продуктивність, двигун Twin Motor Performance з акумулятором NMC та додатковим другим електродвигуном стане ідеальним вибором. Повний привод, вихідна потужність 315 кВт (428 к.с.) і прискорення від 0 до 100 км/год за 3,6 с – це найшвидший автомобіль за всю історію Volvo Cars.

EX30 надзвичайно швидко заряджається. Варіант Twin Motor зі збільшеним запасом ходу має зарядну потужність батареї до 153 кВт, тоді як зарядна потужність електромобіля зі стандартним запасом ходу становить 134 кВт. Потрібно трохи більше 25 хв, щоб зарядити акумулятор від 10 до 80%. На центральному дисплеї авто чи через застосунок власник може самостійно налаштовувати час початку заряджання і його максимально допустимий рівень, а також силу струму для заряду.

Налаштування шасі нового EX30 відповідають компактним розмірам авто. Низький центр ваги, а також відносно легка та рівномірно розподілена вага забезпечують легкість керування та спритність під час руху містом та за його межами.

У стандартній комплектації електромобіль оснащений функцією сповіщення про відчинення дверей, аби убезпечити велосипедистів від дорожніх інцидентів внаслідок зіштовхування їх з відчиненими дверима авто. Щойно власник відчинить двері, EX30 через візуальні та звукові сигнали попередить про велосипедиста, скутер чи бігуна поряд.

В електромобіль інтегрували інноваційні технології, а візуальні враження від інтер’єру посилили дизайном у скандинавському стилі. Можна персоналізувати атмосферу у салоні, обравши одну з чотирьох кімнат – кожна втілює особливу атмосферу та екологічніший підхід до використання матеріалів.

EX30 – перший Volvo, оснащений новим поколінням популярної функції паркування Park Pilot Assist. Вона відображає усі види паркувальних місць: паралельні, вигнуті, перпендикулярні та діагональні.

Функція Park Pilot Assist визначить будь-які вільні місця для паркування навколо авто. Власник має в один клік на 3D-інтерфейсі користувача обрати бажане паркомісце, а функція самостійно керуватиме прискоренням, гальмами та кермом. Щоб контролювати процес паркування, на екрані відображатиметься відстань до об’єктів поряд, наприклад, інших автомобілів, стін та стовпчиків.

До речі що таке паркувальний асистент та як він працює

Volvo EX30 оснащений технологією безключового доступу – замість ключів можна використовувати смартфон. Ця технологія сумісна з багатьма брендами смартфонів та моделями. За потреби, “поділитися” ключем можна з членами родини чи друзями.

Доступний спеціальний застосунок із багатьма потрібними сервісами для подорожі: від заряджання авто та пошуку на завантаженому автопаркінгу, до закриття авто чи попереднього обігріву салону взимку. EX30 вже підготовлений до отримання оновлень програмного забезпечення через повітря (ОТА), аби із часом вдосконалюватися самостійно.

Volvo EX30 отримав 5 різних тем внутрішнього освітлення. Кожна тема відображає різний скандинавський пейзаж і делікатно змінює підсвічувані кольори, щоб власника огортало відчуття спокою.

Власники самостійно визначать, якими кольорами буде наповнений автомобіль, і який транслюватиме настрій: тепле сонячне світло, що падає крізь листя скандинавського лісу; захід сонця на західному узбережжі Швеції; всесвітньо відоме північне сяйво; золоте літнє небо у теплу пору року у Швеції чи яскравий захід сонця. Кожну тему освітлення додатково можна доповнити звуковим супроводом.

Volvo EX30 Cross Country

Сюрприз від Volvo Cars – це EX30 у версії кузова Cross Country. Вона буде доступна з наступного року: прийом замовлень розпочнеться у 2024 році, а виробництво – пізніше того ж року.

EX30 Cross Country буде впізнаваний за захисними накладками спереду, ззаду та збоку. А також – за спеціальними чорними панелями на передньому бампері та кришці багажного відділення. Візуально виділятиметься у вигляді шведського прапорця і стильний брендинг Cross Country – як родзинка екстер’єру.

Volvo EX30 Cross Country за основу має давні традиції Cross Country – ця популярна модель призначена для прихильників активних пригод. Автомобіль матиме низку унікальних опцій: збільшений кліренс, 19-дюймові чорні колеса чи опціональні 18-дюймові колеса з індивідуальними шинами.