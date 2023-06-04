Для багатьох водіїв паркування - найскладніший процес в керуванні автомобілем. Однак автовиробники пропонують систему, яка значно полегшує цей процес - Park Assist, або паркувальний асистент.

Як працює система допомоги при паркуванні

Усі сучасні системи паркування дозволяють спрямувати автомобіль заднім ходом паралельно або перпендикулярно руху на місце стоянки, з різним ступенем участі водія.

Для того, щоб спрямувати автомобіль у вільний проміжок між іншими машинами, використовується багато технологій: ультразвукові датчики бамперів (які випромінюють звукові хвилі, що відбиваються від об'єктів навколо автомобіля), камери переднього і заднього виду та радарні датчики, які також використовуються для адаптивного круїз-контролю і системи допомоги при паркуванні в сліпих зонах. Деякі системи також мають ультразвукові датчики з боків автомобіля.

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Для пошуку місця паркування водій натискає кнопку Park Assist, коли автомобіль рухається вздовж лінії припаркованих автомобілів на низькій швидкості (зазвичай менш як 40 км/год). Ультразвукові датчики на кутах автомобіля сканують пусті місця по той бік дороги, куди ввімкнено сигнал повороту, і визначають, в який з них можна в'їхати заднім ходом.

Система знає довжину вашого автомобіля, тому, наприклад, для сучасного Volkswagen Polo місце має бути щонайменше довжиною автомобіля плюс 80 см і щонайменше 25 см спереду і ззаду автомобіля для виїзду з паркувального місця. Паркувальні місця при перпендикулярному паркуванні повинні мати щонайменше 35 см вільного простору з обох боків.

Ці допуски доволі великі, тому система не намагатиметься втиснути вас у місця, звідки ви не зможете вийти. Якщо система знайде таке місце, вона повідомить вас спеціальним індикатором (звуковим чи світловим). Тоді треба зупинитись і ввімкнути задню передачу (не важливо, це механічна чи автоматична коробка передач).

Потім система перебирає керування кермом на себе. Вам потрібно лише тиснути на педаль газу чи гальма. Коли саме рухатись і коли гальмувати, система вам повідомить значками чи текстом на панелі приладів. Також Park Assist може попросити вас перемкнути з задньої на передню і навпаки. Деякі системи повністю автоматизовані для завершення маневру, і це може бути досить дивним відчуттям, коли ваші ноги і руки не впливають на поведінку машини. Інші допоможуть вам виїхати зі складного паркувального місця. Але всі автомобілі під час паркування несамовито обертають кермо, і до цього треба звикнути і не боятись.

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Чи є якісь недоліки у паркувального асистента?

Як і у випадку з усіма системами допомоги водієві, ви повинні бути готові втрутитися. Жодна система допомоги при паркуванні не може передбачити всі можливі варіанти розвитку подій, тому вам потрібно стежити за камерою заднього виду/дзеркалами заднього виду, щоб бути готовим загальмувати, якщо на шляху автомобіля раптово з'явиться людина, тварина або об'єкт.

За своєю конструкцією ці системи працюють досить повільно, щоб дати час на розв'язання будь-яких проблем, що виникають. Деякі з них можуть здаватися болісно повільними порівняно з тим, як швидко ви могли б зробити це самостійно, навіть з кількох спроб. Це не те, що вам потрібно, якщо ви намагаєтеся паралельно припаркуватися на міській вулиці, не викликаючи черги сварливих водіїв.

У них є обмеження. Деякі з них не працюють на схилах, а для паралельного паркування потрібен автомобіль попереду, щоб зорієнтуватися. Повинен бути видимим чіткий бордюр або край - деякі системи можуть неправильно ідентифікувати місце для паркування, якщо бордюр не є чітким, наприклад, край газону або ґрунтової доріжки.

Залежно від кута, під яким ви заїхали на перпендикулярне (під прямим кутом) паркувальне місце, автомобілю може знадобитися кілька рухів, щоб вирівнятися, а передня частина автомобіля може вивернутися в напрямку зустрічного руху, тому водій повинен бути готовий натиснути на гальмо.

Брудні камери та датчики, а також вицвіла розмітка смуги руху можуть впливати на роботу системи. Якщо датчик пошкоджений або вкритий брудом, система видасть попереджувальне повідомлення. Вони також можуть потребувати повторного калібрування протягом терміну експлуатації автомобіля, яке виконується в дилерському центрі.

Які бувають системи допомоги при паркуванні?

Автовиробники використовують різні назви, але всі вони містять слово "паркування". Наприклад, Nissan має "Intelligent Park Assist", Tesla називає його AutoPark, а Renault - "EasyPark Assist". Як і всі автомобільні технології, асистент паркування постійно розвивається, і деякі автомобілі запам'ятовують, як потрапити на певне місце для паркування, або паркуються самостійно, без вашої участі.

Деякі автомобілі мають щось більше, ніж просто допомога при паркуванні, наприклад, виїзд з парковки без водія всередині. Власник може відійти від припаркованої машини та змусити її виїхати з місця для паркування на деяку відстань. В інтернеті можна знайти кілька відеороликів, де дуже схвильовані люди їздять порожніми американськими автостоянками, а їхні автомобілі слідують за ними, як цуценя (іноді неслухняне цуценя, коли вони не влучають у ціль).

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Однак у деяких країнах така система обмежена, тому все залежить від конкретної машини та звідки вона прибула.

У майбутньому автомобілі на автостоянках зможуть самі заїжджати на парковку. Наприкінці минулого року Bosch і Mercedes-Benz отримали дозвіл уряду на повністю безпілотне паркування, коли водій залишає автомобіль на в'їзді в гараж, а машина знаходить заздалегідь заброньоване місце і паркується сама, працюючи з датчиками в гаражі, поки вони йдуть геть.

А коли водій повернеться, автомобіль можна буде викликати до місця, де його заберуть.

Скільки коштує система допомоги при паркуванні?

Якщо ви купуєте новий автомобіль, ви зазвичай повинні вказати систему допомоги при паркуванні як опцію при замовленні (її не можна додати пізніше). Деколи ця система включена в пакет опцій, як-от у Tesla Model 3 функції Autopark та Summon входять до пакету Enhanced Autopilot вартістю $ 3600.

На відносно дешевих автомобілях опції системи допомоги при паркуванні коштують менше 1000 доларів. Наприклад, для Ford Puma Titanium система Active Park Assist з пакетом Parking Pack можна замовити всього за 600 доларів, причому пакет включає в себе Active Park Assist, передні датчики паркування та камеру заднього виду.

Які вживані автомобілі мають систему допомоги при паркуванні?

Системи допомоги при паркуванні можна знайти на старих автомобілях, але для цього потрібно їх пошукати. Використовуючи пошукові системи на офіційних веб-сайтах з продажу вживаних автомобілів, поставте галочку напроти пункту "система допомоги при паркуванні", якщо вона доступна, або введіть park assist як ключове слово в таких пошукових системах.