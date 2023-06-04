Для многих водителей процесс парковки – самый сложный в управлении автомобилем. Однако автопроизводители предлагают систему, которая значительно его облегчает – Park Assist, или парковочный ассистент.

Как работает система помощи при парковке

Все современные системы парковки позволяют направить автомобиль задним ходом параллельно или перпендикулярно движению на место стоянки, с разной степенью участия водителя.

Для того, чтобы направить автомобиль в свободный промежуток между другими машинами, используется много технологий: ультразвуковые датчики бамперов (излучающие звуковые волны, отражающиеся от объектов вокруг автомобиля), камеры переднего и заднего вида и радарные датчики, также используемые для адаптивного круиз-контроля и системы помощи при парковке в слепых зонах. Некоторые системы также имеют ультразвуковые датчики по бокам автомобиля.

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Для поиска места парковки водитель нажимает кнопку Park Assist, когда автомобиль двигается вдоль линии припаркованных автомобилей на низкой скорости (обычно менее 40 км/ч). Ультразвуковые датчики по углам автомобиля сканируют пустые места по ту сторону дороги, куда включен сигнал поворота, и определяют, в какой из них можно въехать задним ходом.

Система знает длину вашего автомобиля, поэтому, например, для современного Volkswagen Polo место должно быть по меньшей мере длиной автомобиля плюс 80 см и не менее 25 см спереди и сзади автомобиля для выезда из парковочного места. Парковочные места при перпендикулярной парковке должны иметь не менее 35 см свободного пространства с обеих сторон.

Эти допуски достаточно велики, поэтому система не будет пытаться втиснуть вас в места, откуда вы не сможете выйти. Если система найдет такое место, она сообщит вам специальным индикатором (звуковым или световым). Тогда нужно остановиться и включить заднюю передачу (не важно, это механическая или автоматическая коробка передач).

Затем система берет на себя управление рулем. Вам нужно только давить на педаль газа или тормоза. Когда именно двигаться и когда тормозить, система сообщит вам значками или текстом на панели приборов. Также Park Assist может попросить вас переключиться с задней на переднюю и наоборот. Некоторые системы полностью автоматизированы для завершения маневра, и это может быть достаточно удивительным ощущением, когда ваши ноги и руки не влияют на поведение машины. Некоторые помогут вам выехать со сложного парковочного места. Но все автомобили при парковке неистово вращают руль, и к этому нужно привыкнуть и не бояться.

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Есть ли какие-то недостатки у парковочного ассистента?

Как и в случае со всеми системами помощи водителю, вы должны быть готовы вмешаться. Никакая система помощи при парковке не может предусмотреть все возможные варианты развития событий, поэтому вам нужно следить за камерой заднего вида/зеркалами заднего вида, чтобы быть готовым затормозить, если на пути автомобиля внезапно появится человек, животное или объект.

По своей конструкции эти системы работают достаточно медленно, чтобы дать время на решение любых возникающих проблем. Некоторые из них могут казаться болезненно медленными по сравнению с тем, как быстро вы могли бы сделать это самостоятельно, даже с нескольких попыток. Это не то, что вам нужно, если вы пытаетесь параллельно припарковаться на городской улице, не вызывая очереди нервных водителей.

У них есть ограничения. Некоторые из них не работают на склонах, а для параллельной парковки требуется автомобиль впереди, чтобы сориентироваться. Должен быть видим четкий бордюр или край - некоторые системы могут неправильно идентифицировать парковочное место, если бордюр не является четким, например, край газона или грунтовой дорожки.

В зависимости от угла, под которым вы заехали на перпендикулярное (под прямым углом) парковочное место, автомобилю может понадобиться несколько движений, чтобы выровняться, а передняя часть автомобиля может вывернуться в направлении встречного движения, поэтому водитель должен быть готов нажать на тормоз.

Грязные камеры и датчики, а также выцветшая разметка полосы движения могут влиять на работу системы. Если датчик поврежден или покрыт грязью, система выдаст предупреждающее сообщение. Они также могут потребовать повторной калибровки в течение срока эксплуатации автомобиля, выполняемого в дилерском центре.

Какие бывают системы помощи при парковке?

Автопроизводители используют разные названия, но все они содержат слово "парковка". К примеру, Nissan имеет "Intelligent Park Assist", Tesla называет его AutoPark, а Renault - "EasyPark Assist". Как и все автомобильные технологии, ассистент парковки постоянно развивается, и некоторые автомобили запоминают, как попасть на определенное парковочное место, или паркуются самостоятельно, без вашего участия.

Некоторые автомобили имеют нечто большее, чем просто помощь при парковке, например, выезд с парковки без водителя внутри. Владелец может отойти от припаркованной машины и заставить ее выехать с парковочного места на некоторое расстояние. В интернете можно найти несколько видеороликов, где очень взволнованные люди ездят по пустым американским автостоянкам, а их автомобили следуют за ними, как щенки (иногда непослушный щенок, когда они не попадают в цель).

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Однако в некоторых странах такая система ограничена, поэтому все зависит от конкретной машины и откуда она прибыла.

В будущем автомобили на автостоянках смогут сами заезжать на парковку. В конце прошлого года Bosch и Mercedes-Benz получили разрешение правительства на полностью беспилотную парковку, когда водитель покидает автомобиль на въезде в гараж, а машина находит заранее забронированное место и паркуется сама, работая с датчиками в гараже, пока они уходят.

А когда водитель вернется, автомобиль можно будет вызвать на место, где его заберут.

Сколько стоит система помощи при парковке?

Если вы приобретаете новый автомобиль, вы обычно должны указать систему помощи при парковке как опцию при заказе (ее нельзя добавить позже). Иногда эта система включена в пакет опций, анпример для Tesla Model 3 функции Autopark и Summon входят в пакет Enhanced Autopilot стоимостью $3600.

На относительно дешевых автомобилях настройки системы помощи при парковке стоят меньше 1000 долларов. К примеру, для Ford Puma Titanium система Active Park Assist с пакетом Parking Pack можно заказать всего за 600 долларов, причем пакет включает в себя Active Park Assist, передние датчики парковки и камеру заднего вида.

Какие б/у автомобили имеют систему помощи при парковке?

Системы помощи при парковке можно найти на подержанных автомобилях, но для этого нужно их поискать. Используя поисковые системы на официальных веб-сайтах по продаже б/у автомобилей, поставьте галочку напротив пункта "система помощи при парковке", если она доступна, или введите park assist как ключевое слово в таких поисковых системах.