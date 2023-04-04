В столице временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках.

Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.

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Изменения будут отражены в приложении «Киев Цифровой». О возобновлении оплаты за парковку горожан сообщат раньше времени.

Обращаем внимание, что инспекторы по парковке будут временно штрафовать водителей за неуплату парковки.

Впрочем, городские чиновники призывают автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены продолжающие действовать штрафы. Работа эвакуаторов не прекращается даже во время военного положения.

Также напоминаем, в прошлом году чиновники обещали, что парковка в столице будет бесплатной во время военного положения. Однако уже в мае 2022 года в Киеве возобновили оплату парковки.