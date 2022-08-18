АМКУ оштрафовал Киевтранспарксервис за завышенные тарифы на парковку в Киеве.

Антимонопольный комитет оштрафовал столичное коммунальное предприятие Киевтранспарксервис за необоснованно высокие тарифы на парковку автомобилей в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Антимонопольный комитет Украины установил, что коммунальное предприятие воспользовалось монопольным положением при формировании расчета стоимости “услуг” по парковке, а городская администрация Киева, которая своим распоряжением утвердила тарифы, легитимизировала это нарушение, говорится в сообщении.

Согласно материалам дела Киевтранспарксервис с марта 2021 года по январь 2022 года имел монопольное положение на рынке предоставления “услуг” по пользованию муниципальными парковками в столице.

В плановую калькуляцию стоимости своих “услуг” коммунальное предприятие внесло статьи расходов: “обустройство парковки заездными карманами” и “обязательные платежи 60%”. Однако все парковочные площадки Киевтранспарксервиса должны обустраиваться за счет коммунального предприятия.

Расчеты Киевтранспарксервис предоставил в горадминистрацию и на их основании был утвержден новый тариф на парковку в столице. Утверждение этого решения увеличило стоимость парковки в Киеве на 60% – 82,3%.

По результатам рассмотрения дела АМКУ обязал Киевтранспарксервис и КГГА в двухмесячный срок устранить нарушения.