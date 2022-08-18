АМКУ оштрафував Київтранспарксервіс за завищені тарифи на паркування у Києві. Порушення повинно бути усунуте протягом двох місяців.

Антимонопольний комітет оштрафував столичне комунальне підприємство Київтранспарксервіс за необґрунтовано високі тарифи на паркування автомобілів у Києві. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

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Антимонопольний комітет України встановив, що комунальне підприємство скористалося монопольним становищем при формуванні розрахунку вартості "послуг" із паркування, а міська адміністрація Києва, яка своїм розпорядженням затвердила тарифи, легітимізувала це порушення, йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами справи Київтранспарксервіс з березня 2021 року по січень 2022 року мав монопольне становище на ринку надання "послуг" з користування муніципальними паркуваннями у столиці.

До планової калькуляції вартості своїх "послуг" комунальне підприємство внесло статті витрат: "облаштування паркування заїзними кишенями" та "обов'язкові платежі 60%". Проте всі паркувальні майданчики Київтранспарксервісу повинні облаштовуватися за рахунок комунального підприємства.

Розрахунки Київтранспарксервіс надав до міськадміністрації та на їх підставі було затверджено новий тариф на паркування у столиці. Затвердження цього рішення збільшило вартість паркування у Києві на 60% – 82,3%.

За результатами розгляду справи АМКУ зобов'язав Київтранспарксервіс та КМДА у двомісячний строк усунути порушення.