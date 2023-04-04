У столиці тимчасово не стягуватиметься оплата за паркування на муніципальних майданчиках.
Оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів.
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Зміни будуть відображені у додатку «Київ Цифровий». Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.
Звертаємо увагу, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.
Утім міські чиновники закликають автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти. Робота евакуаторів не припиняється навіть під час воєнного стану.
Також нагадуємо, торік чиновники обіцяли, що паркування у столиці буде безкоштовним упродовж воєнного стану. Проте уже в травні 2022 року у Києві відновили оплату паркування.