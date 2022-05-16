Рішення про повернення оплати послуг паркування ухвалила Київрада.

Як і в довоєнні часи, паркування платне в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю автовласників не будуть штрафувати за несплату послуг паркування.

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Сплату за послугу, як і до війни, контролюватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.

Ще одна особливість – на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Приймається лише оплата в міському застосунку. Тобто людина без смартфону не матиме змоги оплатити послуги паркування.