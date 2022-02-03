У січні поточного року кияни "добровільно" сплатили за паркування майже 2,9 млн грн. Ще 4,4 млн грн було стягнуто у вигляді штрафів.

"Загалом за місяць 21 568 водіїв здійснили 42 044 паркувальні сесії", – повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов. “Добровільно” водії сплатили майже 2,9 млн грн.

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За словами чиновника, майже 2,3 млн сплачено через додаток "Київ цифровий". Також популярністю користуються системи Parking UA та EasyPay.

Як зазначив чиновник, майже втричі порівняно з минулим роком зросли надходження від штрафів. За січень 2022 р. кияни сплатили 4,4 млн грн штрафів. Інспектори винесли 12 910 постанов про порушення і здійснили 2 273 евакуації.

"Найбільше штрафів – 6 – отримав водій Nissan Rogue. Найбільшу суму за паркування – 6350 грн – сплатив водій MAZDA 3", – розповів Усов.