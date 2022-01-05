За останній місяць 2021 року київська влада витягла з кишень автовласників 7,782 млн грн за паркування. "Добровільно" водії сплатили 3,169 млн грн, а у вигляді штрафів - 4,613 млн грн.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов розповів на своїй сторінці у соцмережі про здобутки “Інспекції з пакування” та втрати київських водіїв.

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У грудні кияни сплатили за паркування 3,169 млн грн. Це на 20% більше, ніж у листопаді й на 38% більше, ніж у жовтні. З них 2,950 млн грн сплачено за паркування у І зоні.

Загальна сума штрафів у грудні зменшилась порівняно з листопадом. 14 437 водіїв сплатили 4,613 млн грн штрафів у грудні, що на 1,140 млн менше ніж у попередній місяць.

За порушення правил дорожнього руху в грудні інспекція винесла 10 374 постанови, що на 3000 менше, ніж у листопаді. При цьому зростає кількість евакуацій - 1776 за грудень проти 1178 за листопад і 934 за жовтень.

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Стабільно збільшується кількість паркувальних сесій. За грудень водії Києва здійснили їх 44 653, що майже на 8 000 більше, ніж у попередній місяць, і на 14 260 сесій більше, ніж у жовтні.

Найбільше кияни для оплати паркування користуються додатком “Київ цифровий”. Через нього у грудні з кишень автовласників було перераховано 3,005 млн грн.