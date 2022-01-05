За последний месяц в 2021 году киевские власти извлекли из карманов автовладельцев 7,782 млн грн за парковку. "Добровольно" водители оплатили 3,169 млн грн, а в виде штрафов - 4,613 млн грн.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал на своей странице в соцсети о достижениях “Инспекции по парковке” и потерях киевских водителей.

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В декабре киевляне заплатили за парковку 3,169 млн грн. Это на 20% больше, чем в ноябре и на 38% больше, чем в октябре. Из них 2,950 млн грн уплачено за парковку в I зоне.

Общая сумма штрафов в декабре уменьшилась по сравнению с ноябрем. 14 437 водителей оплатили 4,613 млн грн штрафов в декабре, что на 1,140 млн меньше чем в предыдущий месяц.

За нарушение правил дорожного движения в декабре инспекция вынесла 10 374 постановления, что на 3000 меньше, чем в ноябре. При этом растет количество эвакуаций – 1776 за декабрь против 1178 за ноябрь и 934 по октябрь.

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Стабильно увеличивается количество парковочных сессий. За декабрь водители Киева совершили их 44 653, что почти на 8 000 больше, чем в предыдущий месяц, и на 14 260 сессий больше, чем в октябре.

Больше всего киевляне для оплаты парковки пользуются приложением "Киев цифровой". Через него в декабре из карманов автовладельцев было перечислено 3,005 млн грн.