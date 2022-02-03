В январе текущего года киевляне "добровольно" оплатили парковку на почти 2,9 млн грн. Еще 4,4 млн грн были взысканы в виде штрафов.

"В общей сложности за месяц 21 568 водителей осуществили 42 044 парковочных сессии", – сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов. "Добровольно" водители заплатили почти 2,9 млн грн.

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По словам чиновника, почти 2,3 млн уплачено через приложение "Киев цифровой". Также популярностью пользуются системы Parking UA и EasyPay.

Как отметил чиновник, почти втрое по сравнению с прошлым годом выросли поступления от штрафов. За январь 2022 года киевляне уплатили 4,4 млн. грн штрафов. Инспекторы вынесли 12 910 постановлений о нарушении и совершили 2 273 эвакуации.

"Больше штрафов – 6 – получил водитель Nissan Rogue. Наибольшую сумму за парковку – 6350 грн – уплатил водитель MAZDA 3", – рассказал Усов.