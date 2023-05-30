В рекламном ролике владелец Volkswagen Touareg воспользовался функцией дистанционной парковки, чтобы не запачкать одежду и не стать клиентом химчистки. Хм... не очень убедительный довод.

Автомобили продолжают расти с каждым поколением, но места для парковки становится все меньше. Внедорожники занимают больше места, поэтому с ними трудно парковаться в переполненном городе. Однако этот сегмент рынка продолжает расти. Volkswagen Touareg при ширине 1984 года миллиметра тоже совсем не маленький.

Также интересно в Украине покупают преимущественно кроссоверы

Третье поколение Volkswagen Touareg обновилось в начале этого месяца, поэтому естественно, что VW решил продемонстрировать его в новой рекламе. На этот раз была продемонстрирована функция дистанционной парковки. Впрочем, она доступна Touareg уже несколько лет, да и другие производители предлагали ее еще раньше.

Чтобы подчеркнуть преимущества опциональной системы Park Assist Pro, в рекламе показано, как владелец Touareg 2024 использует свой смартфон для дистанционного управления внедорожником. Мы видим, как он вытаскивает автомобиль из парковочного места, где он был зажат между Audi TTS и A4. Это плохой бизнес для прачечной через дорогу, поскольку ее владельцы имели клиентов, которые приходили после того, как запачкали свою одежду, пытаясь попасть внутрь своих автомобилей.

Владельцам TTS и A4 повезло меньше: владелец купе запачкал свой красивый костюм из-за грязного пикапа Amarok V6 TDI первого поколения, стоявшего рядом. Что касается женщины за рулем седана, то она разлила свой напиток. Конечно, все остальные автомобили на соседних парковочных местах также принадлежат Volkswagen Group, включая Golf седьмого поколения в пикантном цвете R, а также современный седан RS3 Sedan.

Мораль этой истории? Функция дистанционного управления – это больше, чем просто трюк, поскольку она может помочь вам выбраться из затруднительного положения. Однако, будь это автомобиль поменьше, система Park Assist Pro не была бы необходимой.