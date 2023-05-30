У рекламному ролику власник Volkswagen Touareg скористався функцією дистанційного паркування, щоб не забруднити одяг та не стати клієнтом хімчистки. Хм... не дуже переконливий аргумент.

Автомобілі продовжують рости з кожним поколінням, але місця для стає все менше. Позашляховики займають найбільше місця, тож з ними важко паркуватись в переповненмо місті. Проте цей сегмент ринку продовжує зростати. Volkswagen Touareg при ширині 1984 міліметри теж зовсім не маленький.

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Третє покоління Volkswagen Touareg оновився на початку цього місяця, тож природно, що VW вирішив продемонструвати його в новій рекламі. Цього разу було продемонстровано функцію дистанційного паркування. Втім, вона доступна для Touareg вже кілька років, та й інші виробники пропонували її ще раніше.

Щоб підкреслити переваги опціональної системи Park Assist Pro, в рекламі показано, як власник Touareg 2024 року використовує свій смартфон для дистанційного керування позашляховиком. Ми бачимо, як він витягує автомобіль з місця для паркування, де він був затиснутий між Audi TTS та A4. Це поганий бізнес для пральні через дорогу, оскільки її власники мали клієнтів, які приходили після того, як забруднили свій одяг, намагаючись потрапити всередину своїх автомобілів.

Власникам TTS і A4 пощастило менше: чоловік, який керував купе, забруднив свій гарний костюм через брудний пікап Amarok V6 TDI першого покоління, що стояв поруч. Що стосується жінки за кермом седана, то вона розлила свій напій. Звісно, всі інші автомобілі на сусідніх паркувальних місцях також належать Volkswagen Group, включаючи Golf сьомого покоління у пікантному кольорі R, а також сучасний седан RS3 Sedan.

Мораль цієї історії? Функція дистанційного керування - це більше, ніж просто трюк, оскільки вона може допомогти вам вибратися зі скрутного становища. Однак, якби це був звичайний автомобіль, система Park Assist Pro не була б необхідною.