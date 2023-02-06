Українці й надалі надають перевагу практичним та універсальним новим авто: з 15 найпопулярніших нових авто у січні лише два не належать до позашляховиків чи кросоверів.

У січні українці придбали майже 3,5 тисячі нових легковиків. Це на 35,2% менше, ніж у січні 2022 року та на -12,5% менше, ніж у грудні. Враховуючи, що січень в Україні традиційно не надто активний у продажах авто, а в країні триває війна, такий місячний показник можна вважати непоганим.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів у перший місяць 2023 року, описали динаміку ринку та визначили 15 найпопулярніших нових легковиків січня.

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Динаміка ринку нових авто



Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, січень 2022 — січень 2023

Більшість нових легковиків у січні (85,8%, 2 980 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 14,2% (495 шт.).

Найбільше нових автомобілів у листопаді традиційно зареєстрували у Києві (1 111 шт.) та Київській області (457 шт.), а також Дніпропетровській (334 шт.), Львівській (251 шт.) та Одеській (189 шт.) областях.



Продажі нових легковиків за регіонами України, січень 2023 року

Найменше нових машин вперше зареєстрували у Луганській (4 шт.), Донецькій (5 шт.), Херсонській (11 шт.), Чернігівській (23 шт.) та Миколаївській (35 шт.) областях.

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Найчастіше у січні під час купівлі нового легковика українці обирали бренд Toyota (535 шт., 15,4%). Друге місце зайняв бренд Renault (274 шт., 7,9%).

На третє місце піднялася Skoda (252 шт., 7,3%), а четверте посів Mercedes-Benz (251 шт., 7,2%), котрий опустився на одну позицію донизу.

Замикає топ-5 бренд Volkswagen (236 шт., 6,5%).



Топ-15 найпопулярніших брендів нових імпортних легковиків у січні 2022 року

Серед моделей у першому місяці 2023 року лідером продажів став Renault Duster (187 шт.), піднявшись на одну сходинку. Другим виявився Toyota Land Cruiser Prado (+1 позиція, 157 шт.).

Третю сходинку зайняла Suzuki Vitara (+1 позиція, 153 шт.). На четвертому місці розмістився Volkswagen ID.4 (132 шт.).

Замикає першу п'ятірку KIA Sportage (126 шт.).



Топ-15 найпопулярніших моделей нових імпортних легковиків у січні 2022 року