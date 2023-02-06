Украинцы и дальше предпочитают практические и универсальные новые автомобили из 15 самых популярных новых машин в январе только два не относятся к внедорожникам или кроссоверам.

В январе украинцы приобрели почти 3,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 35,2% меньше, чем в январе 2022 г. и на 12,5% меньше, чем в декабре. Учитывая, что январь в Украине традиционно не слишком активен в продажах авто, а в стране идет война, такой месячный показатель можно считать неплохим.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в первый месяц 2023 года, описали динамику рынка и определили 15 самых популярных новых легковушек января.

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Динамика рынка новых авто



Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, январь 2022 — январь 2023

Большинство новых легковых автомобилей в январе (85,8%, 2 980 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 14,2% (495 шт.).

Больше всего новых автомобилей в ноябре традиционно зарегистрировали в Киеве (1 111 шт.) и Киевской области (457 шт.), а также Днепропетровской (334 шт.), Львовской (251 шт.) и Одесской (189 шт.) областях.



Продажи новых легковых автомобилей по регионам Украины, январь 2023 года.

Меньше всего новых машин впервые зарегистрировали в Луганской (4 шт.), Донецкой (5 шт.), Херсонской (11 шт.), Черниговской (23 шт.) и Николаевской (35 шт.) областях.

Новые импортные легковушки

Чаще всего в январе при покупке новой легковушки украинцы выбирали бренд Toyota (535 шт., 15,4%). Второе место занял бренд Renault (274 шт., 7,9%).

На третье место поднялась Skoda (252 шт., 7,3%), а четвертое занял Mercedes-Benz (251 шт., 7,2%), опустившийся на одну позицию вниз.

Замыкает топ-5 бренд Volkswagen (236 шт., 6,5%).



Топ-15 самых популярных брендов новых импортных легковушек в январе 2022 года

Среди моделей в первом месяце 2023 года лидером продаж стал Renault Duster (187 шт.), поднявшись на одну строчку. Вторым оказался Toyota Land Cruiser Prado (+1 позиция, 157 шт.).

Третью строчку заняла Suzuki Vitara (+1 позиция, 153 шт.). На четвёртом месте разместился Volkswagen ID.4 (132 шт.).

Замыкает первую пятерку KIA Sportage (126 шт.).



Топ-15 самых популярных моделей новых импортных легковушек в январе 2022 года