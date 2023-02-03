Так мало автомобілів завозили лише в найбільш несприятливі для економіки місяці.

Менше вживаних автомобілів з-за кордону привозили лише у стресовому березні-2022 та «ковідному» квітні-2020. Натомість більшість продажів на ринку вживаних авто відбувались серед тих авто, які давно завезені в Україну.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстраційних операцій у січні 2023 року та визначили, що відбувається з продажами вживаних легковиків.

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У листопаді українці придбали 84,8 тис. вживаних автомобілів. Це на 30,7% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року та на −9,7% менше, ніж у грудні-2022.

Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів, січень 2022 — січень 2023

Частка внутрішніх перепродажів при цьому продовжує зростати: 83,7% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто. Це найвищий показник з листопада 2018 року.

Частка імпорту автомобілів з пробігом з-за кордону склала лише 16,3% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків. Для порівняння, у січні 2022 року цей показник був зафіксований на рівні 29%. Скорочення кількості імпорту спостерігається з липня, тобто із моменту скасування так званого «нульового» розмитнення.

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Внутрішні перепродажі

У січні українці уклали на внутрішньому ринку 64,9 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Такий показник виявився на 18,2% меншим за січень 2022 року, та на 6,5% меншим за грудень.

Укладені угоди купівлі-продажу вживаних легковиків на внутрішньому авторинку за регіонами, січень 2023 року

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 7,6 тисячі. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 5,7 тисячі реєстрацій, вони складають 20,6% від загальної кількості проданих вживаних машин у січні.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто увійшли також Дніпропетровська (6,2 тис.), Одеська (4,6 тис.) та Львівська (4,5 тис.) області. Така картина повністю повторює тенденції попередніх місяців.

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Луганській (342 угоди), Херсонській (443 угоди) та Донецькій (764 угоди) областях. Традиційно до топ-5 областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшла Волинська область (лише 1,3 тис. угод). Замикає топ-5 найменш активних областей Чернігівщина (1,4 тис. угод).

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Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у січні 2023 року привезли 12,6 тис. вживаних авто. Це один з найменших показників за останні роки. Так, 8,6 тис. «свіжопригнаних» авто українці привезли у перший місяць після початку війни (березень 2022 року), в «ковідний» квітень 2020, коли Сервісні центри МВС взагалі тимчасово не працювали, а також в тому ж листопаді 2018 року.

Січневий показник на 61,1% менший, ніж у січні-2022 та на 21,9% менше, ніж у грудні-2022.

Перші реєстрації імпортних легковиків з пробігом за регіонами, січень 2023 року

Уже традиційно найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (1,5 тис. шт.), в Києві (1,1 тис. шт.), Рівненській (907 шт.), Київській (755 шт.) та Волинській областях (755 шт.).

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Донецькій (40 шт.), Луганській (70 шт.), Херсонській (114 шт.), Запорізькій (169 шт.) та Миколаївській (188 шт.) областях.