Так мало автомобилей завозили только в наиболее неблагоприятные для экономики месяцы.

Меньше подержанных автомобилей из-за границы привозили только в стрессовом марте-2022 и «ководном» апреле-2020. Большинство же продаж на рынке подержанных машин было среди ранее завезенных в Украину.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистрационных операций в январе 2023 года и определили, что происходит с продажами подержанных легковушек.

Также интересно среди лидеров украинского рынка новых авто в январе – Mercedes-Benz и BMW

В ноябре украинцы приобрели 84,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 30,7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом 2022 году и на 9,7% меньше, чем в декабре-2022.

Динамика импорта подержанных легковых автомобилей и внутренних перепродаж, январь 2022 — январь 2023

Доля внутренних перепродаж при этом продолжает расти: 83,7% от общего количества сделок купли-продажи подержанных автомобилей. Это самый высокий показатель с ноября 2018 года.

Доля импорта автомобилей с пробегом из-за границы составила лишь 16,3% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, в январе 2022 г. этот показатель был зафиксирован на уровне 29%. Сокращение количества импорта наблюдается с июля, то есть с момента отмены так называемой нулевой растаможки.

Также интересно как уменьшились цены на подержанные машины

Внутренние перепродажи

В январе украинцы заключили на внутреннем рынке 64,9 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Такой показатель оказался на 18,2% меньше января 2022 года, и на 6,5% меньше декабря.

Заключенные соглашения купли-продажи подержанных легковушек на внутреннем авторынке по регионам, январь 2023 года

Больше регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 7,6 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 5,7 тысячи регистраций, они составляют 20,6% от общего количества проданных подержанных машин в январе.

В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам подержанных автомобилей вошли также Днепропетровская (6,2 тыс.), Одесская (4,6 тыс.) и Львовская (4,5 тыс.) области. Такая картина полностью повторяет тенденции предыдущих месяцев.

Наименьшее количество соглашений было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Луганской (342 соглашения), Херсонской (443 соглашения) и Донецкой (764 соглашения) областях. Традиционно в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошла Волынская область (только 1,3 тыс. сделок). Замыкает топ-5 наименее активных областей Черниговщина (1,4 тыс. соглашений).

Также интересно растаможка через "Дию"

Импорт б/у легковушек

Из-за границы в январе 2023 года привезли 12,6 тыс. подержанных авто. Это один из самых минимальных показателей за последние годы. Например, 8,6 тыс. "свежепригнанных" автомобилей украинцы привезли в первый месяц после начала войны (март 2022 года), в "ководный" апрель 2020 года, когда Сервисные центры МВД вообще временно не работали, а также в том же ноябре 2018 года.

Январский показатель на 61,1% меньше, чем в январе-2022 и на 21,9% меньше, чем в декабре-2022.

Первые регистрации импортных легковых автомобилей с пробегом по регионам, январь 2023 года

Уже традиционно активнее всего регистрировали подержанные легковушки из-за рубежа на Львовщине (1,5 тыс. шт.), в Киеве (1,1 тыс. шт.), Ровенской (907 шт.), Киевской (755 шт.) и Волынской областях (755 шт.).

Меньше всего «свежепригнанных» машин поставили на учет в Донецкой (40 шт.), Луганской (70 шт.), Херсонской (114 шт.), Запорожской (169 шт.) и Николаевской (188 шт.) областях.