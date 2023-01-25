Зміна середніх цін на популярні моделі протягом 2022 року та що відбувалося з ними в регіонах.

Протягом минулого 2022 року на автомобільному ринку України відбулося чимало подій. Всі вони так чи інакше впливали на ціноутворення вживаних авто. Команда Інституту досліджень авторинку після аналізу статистичних даних агрегатора Automoto.ua, вивела головні тенденції щодо цін минулого року.

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73% авто на ринку коштують менш як $10 тисяч

За підсумками 2022 року абсолютна більшість вживаних легковиків, котрі продавали в інтернеті за цей період, коштували менш як $10 тисяч — таких машин було аж 73,4%. Найбільше пропозицій було в цінових діапазонах $4-5 тисяч (9,5%) та $1-2 тисячі (9%).

Кількість оголошень після цінової відмітки $20 тисяч суттєво зменшується, загалом вживаних легковиків у продажі в ціновому діапазоні від $20 до $50 тисяч склала лише 7,2%. Машин вартістю понад $50 тисяч трохи більше: 1,2%.



Цінова структура вживаних легкових авто на українському ринку у 2022 році. За даними Automoto.ua

Така ситуація на автомобільному ринку — наслідок низької купівельної спроможності українців. Через низькі доходи, на фоні відсутності доступних програм фінансування (кредитування чи лізингу) українцям доводиться купувати вживані автомобілі, у більшості випадків — за готівку. При цьому українці надавали перевагу автомобілям такої вартості ще й до початку повномасштабної війни.

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Обвалу цін не сталося

Середня ціна вживаного легковика у продажі у 2022 році склала $5700. З початку року цей показник знизився: ще у січні середня вартість авто складала $6 тисяч, а в грудні — $5200.

Цей показник виявився рекордно низьким за останні 12 місяців. Оскільки історично склалося так, що ціни на машини в Україні формуються у доларах США, то тепер за ті ж гроші у гривневому еквіваленті через зміну курсу валют сьогодні можна придбати гірше авто. Проте на фоні усіх подій, що відбувалися протягом минулого року, можна констатувати, що цінового «обвалу» на українському авторинку не відбулося.



Динаміка зміни середньої ціни на легковики, що продавались в інтернеті, січень-грудень 2022 року. За даними Automoto.ua

Щодо конкретних моделей, то, якщо порівняти початок року та кінець (січень та грудень), подешевшали усі 10 найпопулярніших моделей, котрі українці найчастіше продавали в інтернеті протягом останніх 12 місяців.

Найбільше знизилася середня ціна на Daewoo Lanos та його модифікації (-16,6%, з $2 500 до $2 000). Таким чином колись найпопулярніший автомобіль в Україні рік за роком втрачає позиції як за кількістю продажів, так і за ціною. Українці внаслідок активного поповнення автопарку вживаними автомобілями з-за кордону отримали альтернативу та вибір. Можливість купити за ті ж гроші якісніше авто регулює ціноутворення та змушує продавців поступово знижувати ціни на ці моделі.

Популярний Volkswagen Passat подешевшав на 16%, з $7 800 до $6 550. Це може бути наслідком великої кількості імпортованих моделей протягом дії так званого «нульового» розмитнення у квітні-червні, коли з-за кордону привезли багато таких авто за нижчою ціною.

На 14,3% подешевшав ВАЗ 2109/21099. Це може бути як природнім подешевшанням цих машин внаслідок старіння, так і зменшення попиту на радянсько-російські машини внаслідок війни. Для того, щоб продати авто, доводиться знижувати ціни.



Динаміка зміни середніх цін на найпопулярніші моделі легкових автомобілів на сайтах продажу в інтернеті, січень-грудень 2022. За даними Automoto.ua

Варто зауважити, що найбільші коливання протягом 2022 року відбувалися у квітні-червні, коли діяло так зване «нульове» розмитнення. Починаючи із вересня 2022 року середні ціни на популярні моделі стабілізувалися, і суттєвих коливань не відбувалося.

Найбільше ціни змінилися в регіонах, що постраждали від війни

Найвищою середня вартість легковиків, що продавалися в інтернеті протягом 2022 року, виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $7500. На другому місці розмістилася Львівська область: $6 350. На третьому місці опинилася Закарпатська область ($6 200).

Найнижчою середня вартість машин у продажі минулого року була у Донецькій ($3 950), Миколаївській ($4 000) та Чернігівській областях ($4 300).



Середня ціна легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом 2022 року, в регіонах України. За даними Automoto.ua



Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах на початку року та в кінці (у січні та грудні), то найбільше вона знизилася в регіонах, що постраждали від війни, або на яких ще ведуться активні бойові дії: Херсонській (-42,6%), Миколаївській (-40,7%) та Донецькій (-34%) областях.

Найменше ціни змінилися у Волинській (-7%), Закарпатській (-7,1%) та Львівській (-7,7%) областях.