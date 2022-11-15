В умовах дефіциту вживані авто мало втрачають у ціні, а деякі з них, навпаки, дорожчають. У США низка трирічних авто з пробігом коштує більше, ніж під час покупки в автосалоні.

Криза напівпровідників призвела до дефіциту авто та суттєвого зростання цін на автомобілі. Іноді складається нетипова ситуація — вживані автомобілі зараз дорожчі, ніж під час покупки в автосалоні.

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Саме така ситуація зараз склалася на американському ринку — низка трирічних моделей не подешевшала, а навпаки додала в ціні. Причому йдеться не про колекційні лімітовані суперкари, а й про досить масові моделі.

Найбільше додав у ціні Porsche 911 2019 року. На вторинному ринку спорткар переважно на 11 373 долари (5,7%) дорожчий, ніж в автосалоні три роки тому. На другому місці — гібрид Toyota RAV4: він подорожчав на 2,5% ($883).

Вживані авто 2019 року, які коштують більше, ніж нові:

Porsche 911 — +5,7% ($11 373).

Toyota RAV4 Hybrid — +2,5% ($883).

Jeep Wrangler Unlimited — +2,0% ($880).

Porsche 718 Cayman — +1,8% ($1 342).

Jeep Wrangler — +0,3% ($90).

Також зазначається, що низка моделей мінімально втратила ціну за три роки і їх вигідно перепродувати. Наприклад, Mercedes G-Class 2019 знецінився всього на 0,6% або 980 доларів, а трирічна Honda Civic подешевшала на $352 (1,4%).

Найліквідніші авто віком 3 роки: