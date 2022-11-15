В условиях дефицита б/у авто мало теряют в цене, а некоторые из них, наоборот, дорожают. В США ряд трехлетних автомобилей с пробегом стоит больше, чем при покупке в автосалоне.

Кризис полупроводников привел к дефициту авто и существенному росту цен на автомобили. Иногда складывается нетипичная ситуация — б/у автомобили сейчас дороже, чем при покупке в автосалоне.

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Именно такая ситуация сейчас сложилась на американском рынке – ряд трехлетних моделей не подешевел, а наоборот, прибавил в цене. Причем речь идет не о коллекционных лимитированных суперкарах, а о достаточно массовых моделях.

Больше всего прибавил в цене Porsche 911 2019 года. На вторичном рынке спорткар преимущественно на 11 373 доллара (5,7%) дороже, чем в автосалоне три года назад. На втором месте – гибрид Toyota RAV4: он подорожал на 2,5% ($883).

Подержанные авто 2019 года, которые стоят больше новых:

Porsche 911 - +5,7% ($11 373).

Toyota RAV4 Hybrid - +2,5% ($883).

Jeep Wrangler Unlimited - +2,0% ($880).

Porsche 718 Cayman - +1,8% ($1 342).

Jeep Wrangler - +0,3% ($90).

Также отмечается, что ряд моделей минимально потерял цену за три года и их выгодно перепродавать. К примеру, Mercedes G-Class 2019 обесценился всего на 0,6% или 980 долларов, а трехлетняя Honda Civic подешевела на $352 (1,4%).

Самые ликвидные авто в возрасте 3 лет: