Изменение средних цен на популярные модели в 2022 году и что происходило с ними в регионах.

В прошлом 2022 году на автомобильном рынке Украины произошло немало событий. Все они так или иначе влияли на ценообразование подержанных автомобилей. Команда Института исследований авторынка после анализа статистических данных агрегатора Automoto.ua вывела главные тенденции по ценам в прошлом году.

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73% авто на рынке стоят менее $10 тысяч

По итогам 2022 года абсолютное большинство подержанных легковых автомобилей, которые продавали в интернете за этот период, стоили менее $10 тысяч — таких машин было 73,4%. Наибольшее количество предложений было в ценовых диапазонах $4-5 тысяч (9,5%) и $1-2 тысячи (9%).

Количество объявлений после ценовой отметки $20 тысяч существенно уменьшается, в целом подержанных легковушек в продаже в ценовом диапазоне от $20 до $50 тысяч составило всего 7,2%. Машин стоимостью более $50 тысяч не более: 1,2%.



Ценовая структура подержанных легковых автомобилей на украинском рынке в 2022 году. По данным Automoto.ua

Такая ситуация на автомобильном рынке – следствие низкой покупательной способности украинцев. Из-за низких доходов, на фоне отсутствия доступных программ финансирования (кредитования или лизинга) украинцам приходится покупать подержанные автомобили, в большинстве случаев за наличные. При этом украинцы предпочитали автомобили такой стоимости еще и до начала полномасштабной войны.

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Обвала цен не произошло

Средняя цена подержанной легковушки в продаже в 2022 году составила $5700. С начала года этот показатель снизился: еще в январе средняя стоимость авто составляла $6 тысяч, а в декабре – $5200.

Этот показатель оказался рекордно низким за последние 12 месяцев. Поскольку исторически сложилось, что цены на машины в Украине формируются в долларах США, то теперь за те же деньги в гривневом эквиваленте из-за изменения курса валют сегодня можно приобрести худшее авто. Однако на фоне всех происходивших в течение прошлого года событий можно констатировать, что ценового «обвала» на украинском авторынке не произошло.



Динамика изменения средней цены на продаваемые в интернете легковушки январь-декабрь 2022 года. По данным Automoto.ua

Относительно конкретных моделей, если сравнить начало года и конец (январь и декабрь), подешевели все 10 самых популярных моделей, которые украинцы чаще всего продавали в интернете за последние 12 месяцев.

Больше всего снизилась средняя цена на Daewoo Lanos и его модификации (-16,6%, с $2 500 до $2 000). Таким образом, когда-то самый популярный автомобиль в Украине год за годом теряет позиции как по количеству продаж, так и по цене. Украинцы в результате активного пополнения автопарка подержанными автомобилями из-за границы получили альтернативу и выбор. Возможность купить за те же деньги качественнее авто регулирует ценообразование и заставляет продавцов постепенно снижать цены на эти модели.

Популярный Volkswagen Passat подешевел на 16% с $7 800 до $6 550. Это может быть следствием большого количества импортируемых моделей в течение действия так называемой «нулевой» растаможки в апреле-июне, когда из-за границы привезли много таких машин по более низкой цене.

На 14,3% подешевел ВАЗ 2109/21099. Это может быть как естественным удешевлением этих машин в результате старения, так и уменьшения спроса на советско-российские машины в результате войны. Для того чтобы продать их, приходится снижать цены.



Динамика изменения средних цен на самые популярные модели легковых автомобилей на сайтах продаж в интернете, январь-декабрь 2022 года. По данным Automoto.ua

Следует заметить, что наибольшие колебания в течение 2022 года происходили в апреле-июне, когда действовало так называемая «нулевая» растаможка. Начиная с сентября 2022 года, средние цены на популярные модели стабилизировались, и существенных колебаний не происходило.

Больше всего цены изменились в пострадавших от войны регионах

Самая высокая средняя стоимость продававшихся в интернете легковых автомобилей в течение 2022 года оказалась в Киеве и области — там этот показатель зафиксирован на уровне $7500. На втором месте разместилась Львовская область: $6350. На третьем месте оказалась Закарпатская область ($6200).

Самая низкая средняя стоимость машин в продаже в прошлом году была в Донецкой ($3 950), Николаевской ($4 000) и Черниговской областях ($4 300).



Средняя цена легковушек, продаваемых в интернете в течение 2022 года, в регионах Украины. По данным Automoto.ua



Если сравнивать средние цены на легковушки в регионах в начале года и в конце (в январе и декабре), то больше всего она снизилась в пострадавших от войны регионах или на которых еще ведутся активные боевые действия: Херсонской (-42,6%), Николаевской (-40,7%) и Донецкой (-34%) областях.

Меньше всего цены изменились в Волынской (-7%), Закарпатской (-7,1%) и Львовской (-7,7%) областях.