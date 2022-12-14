Як у листопаді змінилися середні ціни на популярні моделі, на скільки постарів український авторинок та як змінився рейтинг найпопулярніших брендів в онлайн продажах легковиків.

Цінова структура не змінюється

Абсолютну більшість оголошень продажу на українському ринку надалі складають легковики вартістю до $10 тисяч. Порівняно з жовтнем, частка таких машин у листопаді майже не змінилася: вони надалі складають абсолютну більшість — 76% від загальної кількості. Найбільша кількість пропозицій продажу знаходиться в категорії $1-2 тисячі: 10,8% (у жовтні показник був на рівні 10,6%).



Цінова структура вживаних легкових авто на українському ринку у жовтні та листопаді

Загалом, цінова структура українського авторинку напряму залежить від купівельної спроможності українців, яка залишається на низькому рівні.

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Популярні авто незначно подешевшали

У листопаді середня ціна вживаного легкового автомобіля у продажі в інтернеті, як і у жовтні, залишається рекордно низькою у 2022 році: $5300. На початку року, а також протягом травня-липня середня вартість легковика у продажі складала $6 тисяч. Отже, кількість оголошень продажу дешевших автомобілів не зменшується.



Динаміка зміни середньої ціни на легковики, що продавались в інтернеті, січень-листопад 2022 року

Тенденції до подешевшання вживаних авто на ринку не спостерігається, адже й причин для цього немає. Так, із 10 найпопулярніших моделей, котрі українці найчастіше продавали в інтернеті у листопаді, незначно подешевшали лише дві: BMW 5 Series (з $6600 до $6000) та BMW 3 Series (з $5700 до $5550). Обидві машини були популярними під час дії так званого «нульового» розмитнення, тож зниження їх середньої ціни може бути пов’язане із великою кількістю оголошень продажу та відповідно – високою конкуренцією продавців.

На $100 в середньому подорожчала Skoda Octavia (з $6700 до $6800), середня ціна інших моделей залишилися на тому ж рівні, що й у жовтні.



Зміна середніх цін на найпопулярніші моделі легкових автомобілів на сайтах продажу у 2022 році

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Автомобільний ринок старіє

У червні та липні, коли на ринку була максимальна кількість пропозицій продажу «свіжопригнаних» автомобілів без сплати митних платежів, середній вік машин в оголошеннях продажу складав 15,2 року — це найнижчий показник у 2022 році. У листопаді цей показник виявився навпаки максимально високим: 16,7 року. Тобто, автомобільний ринок України продовжує старіти — уже четвертий місяць поспіль, з моменту скасування так званого «нульового» розмитнення.



Зміна середнього віку вживаних легкових автомобілів на автомобільному ринку України, січень-листопад 2022 р.

Продовжує збільшуватися кількість легковиків, випущених після 1992 року (тобто старше 30 років): їх частка зросла з 11,7% у жовтні до 12% в листопаді. Це також максимальний показник у 2022 році.



Вікова структура вживаних легкових автомобілів на автомобільному ринку України, січень-листопад 2022 р.

ВАЗів продають більше

Як помітно з рейтингу брендів, радянсько-російські автомобілі марки ВАЗ збільшують свою частку серед оголошень продажу в інтернеті. У листопаді їх було вже 11,8% — це максимальний показник цієї марки у 2022 році. Ще у червні таких авто було 7,2%, а перше місце займав Volkswagen з часткою 11,5%. У листопаді авто цієї марки залишилися на другому місці із часткою 10,6%. На третьому місці в рейтингу розмістилися легковики Renault (6,3%).

Частка ВАЗів зростає, у першу чергу, через зменшення пропозицій продажу автомобілів західних брендів. Останніх було більше, коли авторинок активно наповнювався вживаними легковиками з-за кордону під час дії «нульового» розмитнення.



Частка марок вживаних легковиків на українському авторинку у жовтні

До речі ціни на вживані авто у США знизяться наступного року

Висновок Авто24

Основні тренди листопада:

Найбільше на онлайн авторинку продають бюджетних авто вартістю $1-2 тисячі.

Середня ціна на вживані легковики у продажі стабільно низька ($5300), причин для її різких коливань немає.

Подешевшали лише дві моделі BMW, котрі активно привозили в час дії «нульового» розмитнення.

Середній вік автомобілів у продажі зростає четвертий місяць поспіль.

Частка оголошень продажу легковиків марки ВАЗ зростає внаслідок зменшення кількості оголошень продажу авто західних виробників.

Як робили дослідження?

Аналіз статистичних даних агрегатора Automoto.ua, який збирає оголошення продажу ВСІХ авто зі 100 автосайтів в Україні, щоб моніторити ці зміни та відстежувати тренди.