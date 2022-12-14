Как в ноябре изменились средние цены на популярные модели, на сколько состарился украинский авторынок и как изменился рейтинг самых популярных брендов в онлайн продажах легковушек.

Ценовая структура не меняется

Абсолютное большинство объявлений продаж на украинском рынке составляют легковые автомобили стоимостью до $10 тысяч. По сравнению с октябрем доля таких машин в ноябре почти не изменилась: они составляют абсолютное большинство — 76% от общего количества. Наибольшее количество предложений продаж находится в категории $1-2 тысячи: 10,8% (в октябре показатель был на уровне 10,6%).



Ценовая структура подержанных легковых автомобилей на украинском рынке в октябре и ноябре

В целом ценовая структура украинского авторынка напрямую зависит от покупательной способности украинцев, которая остается на низком уровне.

Также интересно из-за краха криптобиржи цены на премиум-легковики падают

Популярные автомобили незначительно подешевели

В ноябре средняя цена б/у легкового автомобиля в продаже в интернете, как и в октябре, остается рекордно низкой в 2022 году: $5300. В начале года, а также в течение мая-июля средняя стоимость легковушки в продаже составляла $6 тысяч. Следовательно, количество объявлений продажи более дешевых автомобилей не уменьшается.



Динамика изменения средней цены на продаваемые в интернете легковушки январь-ноябрь 2022 года

Тенденции к удешевлению б/у авто на рынке не наблюдается, ведь и причин для этого нет. Так, из 10 самых популярных моделей, которые украинцы чаще всего продавали в интернете в ноябре, незначительно подешевели всего две: BMW 5 Series (с $6600 до $6000) и BMW 3 Series (с $5700 до $5550). Обе машины были популярны в ходе так называемого «нулевой» растаможки, поэтому снижение их средней цены может быть связано с большим количеством объявлений продаж и соответственно – высокой конкуренцией продавцов.

На $100 в среднем подорожала Skoda Octavia (с $6700 до $6800), средняя цена других моделей осталась на том же уровне, что и в октябре.



Изменение средних цен на самые популярные модели легковых автомобилей на сайтах продаж в 2022 году

Также интересна альтернатива VW Passat за $5-7 тысяч

Автомобильный рынок стареет

В июне и июле, когда на рынке было максимальное количество предложений по продаже «свежепригнанных» автомобилей без уплаты таможенных платежей, средний возраст машин в объявлениях продаж составлял 15,2 года — это самый низкий показатель в 2022 году.

В ноябре этот показатель оказался наоборот, максимально высоким: 16,7 лет. То есть автомобильный рынок Украины продолжает стареть — уже четвертый месяц подряд, с момента отмены так называемой «нулевой» растаможки.



Изменение среднего возраста подержанных легковых автомобилей на автомобильном рынке Украины, январь-ноябрь 2022 г.

Продолжает увеличиваться количество легковых автомобилей, выпущенных после 1992 года (т.е. старше 30 лет): их доля выросла с 11,7% в октябре до 12% в ноябре. Это также максимальный показатель в 2022 году.



Возрастная структура б/у легковых автомобилей на автомобильном рынке Украины, январь-ноябрь 2022 г.

ВАЗов продают больше

Как видно из рейтинга брендов, советско-российские автомобили марки ВАЗ увеличивают свою долю среди объявлений продаж в интернете. В ноябре их было уже 11,8% – это максимальный показатель этой марки в 2022 году. Еще в июне таких авто было 7,2%, а первое место занимал Volkswagen с долей 11,5%. В ноябре автомобили этой марки остались на втором месте с долей 10,6%. На третьем месте в рейтинге разместились легковушки Renault (6,3%).

Доля ВАЗов растет, в первую очередь, из-за уменьшения предложений продаж автомобилей западных брендов. Последних было больше, когда авторынок активно наполнялся подержанными легковушками из-за границы во время действия «нулевой» растаможки.



Доля марок подержанных легковушек на украинском авторынке в октябре

Кстати цены на подержанные автомобили в США снизятся в следующем году

Заключение Авто24

Основные тренды ноября:

Больше всего на онлайн авторынке продают бюджетные авто стоимостью $1-2 тысячи.

Средняя цена на подержанные легковушки в продаже стабильно низкая ($5300), причин для ее резких колебаний нет.

Подешевели лишь две модели BMW, активно привозившие во время действия «нулевой» растаможки.

Средний возраст автомобилей в продаже растет четвертый месяц.

Доля объявлений продаж легковушек марки ВАЗ растет вследствие уменьшения количества объявлений продаж авто западных производителей.

Как делали исследование?

Анализ статистических данных агрегатора Automoto.ua, который собирает объявления продажи ВСЕХ авто из 100 автосайтов в Украине, чтобы мониторить эти изменения и отслеживать тренды.