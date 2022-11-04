Ринок вживаних легкових авто складається з двох категорій - перепродажі всередині країни та імпорт з-за кордону. У кожного сегменту є свої лідери.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових авто та визначили топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні у жовтні.

Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку

Лідером брендів легковиків, які купували на внутрішньому ринку, за підсумками жовтня залишається Volkswagen. Українці уклали 8,7 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,5% від загальної кількості. На другому місці все ще присутня продукція російсько-радянського ВАЗу (6,4%, 4,4 тис. шт.).

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Найпопулярніші бренди серед внутрішніх перепродажів вживаних авто, жовтень 2022 року

Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,6%, 4,4 тис. шт.), а на четверте місце піднялася Toyota із часткою 5,5% (3,8 тис. шт.). На п’ятому місці розмістилася Skoda (5,2%, 3,6 тис.).

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Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у жовтні уже традиційно зайняв Volkswagen Passat (2,5 тис. угод). Daewoo Lanos та його модифікації опинилися на другому місці (2,4 тис. угод.). Третє місце посіла Skoda Octavia (2 тис. угод), а четверту зайняв Volkswagen Golf (2 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,2 тис. угод).

Більшість із топ-20 найпопулярніших моделей легковиків на внутрішньому ринку складають автомобілі європейських виробників. Типовими «американцями» в рейтингу можна назвати лише Volkswagen Jetta та Hyundai Sonata (хоча цю модель також масово привозили і з Кореї) на 18 та 19 місцях відповідно.

З російсько-радянських автомобілів в рейтингу на дев’ятому місці все ще залишається ВАЗ «дев’ятка» та її модифікація 21099, проте їх кількість щомісяця зменшується.



Топ-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку, жовтень 2022 року

Найпопулярніші бренди серед імпортних авто з пробігом

Протягом жовтня українці зареєстрували лише 15,3 тисячі вживаних машин, імпортованих з-за кордону. Таким чином, показники другого місяця осені виявилися найгіршими у 2022 році, якщо не враховувати кризовий березень, коли більшість державних установ та сервісів не працювали внаслідок початку повномасштабної війни в Україні.

Причинами такого падіння ввезення машин з-за кордону стали скасування так званого нульового розмитнення, економічна криза та зміна курсу валют, а також подорожчання автомобілів за кордоном.

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Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у жовтні зареєстрували 2,7 тисячі, що склало 17,7% від загальної кількості.

Друге місце зайняв бренд Renault, частка якого зросла до 9,3%. На третьому місці розмістився Ford (частка 8,1%), а на четвертому — Nissan (6,2%). На п’яте місце із шостого піднялася Skoda із часткою 5,8%.

З американських брендів в топ-20 залишилися Jeep на 10 місці, а також Tesla, яка опинилася на 17 місці. Тимчасова зупинка роботи морських портів України негативно впливає на цей сегмент імпортних автомобілів.

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Найчастіше у жовтні українці з-за кордону привозили вживані Volkswagen Golf (787 шт.). На другому місці розмістився Volkswagen Passat (688 шт.), а на третьому - Renault Megane (572 шт.).

Четверту сходинку зайняла Skoda Octavia (563 шт.), а п’яту — Renault Scenic (411 шт.).

Порівнюючи перелік найпопулярніші моделі жовтня із рейтингами минулих місяців, можна стверджувати, що вподобання українців стабілізувалися, а усталені тренди присутні на ринку навіть в умовах війни.



Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом, жовтень 2022 року