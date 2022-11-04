Рынок подержанных легковых автомобилей состоит из двух категорий – перепродажи внутри страны и импорт из-за границы. У каждого сегмента есть свои лидеры.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных подержанных моделей, которые покупали в Украине в октябре.

Самые популярные бренды на внутреннем рынке

Лидером брендов легковых автомобилей, которые покупали на внутреннем рынке, по итогам октября остается Volkswagen. Украинцы заключили 8,7 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,5% от общего количества. На втором месте все еще присутствует продукция российско-советского ВАЗа (6,4%, 4,4 тыс. шт.).

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Третье место в рейтинге занял Renault (5,6%, 4,4 тыс. шт.), а на четвертое место поднялась Toyota с долей 5,5% (3,8 тыс. шт.). На пятом месте разместилась Skoda (5,2%, 3,6 тыс.).

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Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних продаж в октябре уже традиционно занял Volkswagen Passat (2,5 тыс. сделок). Daewoo Lanos и его модификации оказались на втором месте (2,4 тыс. сделок). Третье место заняла Skoda Octavia (2 тыс. сделок), а четвертое занял Volkswagen Golf (2 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,2 тыс. сделок).

Большинство из топ-20 самых популярных моделей легковых автомобилей на внутреннем рынке составляют автомобили европейских производителей. Типичными американцами в рейтинге можно назвать только Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata (хотя их много привезли также из Кореи) на 18 и 19 местах соответственно.

Из российско-советских автомобилей в рейтинге на девятом месте все еще остается ВАЗ “девятка” и ее модификация 21099, однако их количество ежемесячно уменьшается.



Топ-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке, октябрь 2022 года

Самые популярные бренды среди импортных автомобилей с пробегом

В течение октября украинцы зарегистрировали только 15,3 тысячи подержанных машин, импортируемых из-за границы. Таким образом, показатели второго месяца осени оказались худшими в 2022 году, если не учитывать кризисный март, когда большинство государственных учреждений и сервисов не работали в результате начала полномасштабной войны в Украине.

Причинами такого падения ввоза машин из-за границы стали отмена так называемой нулевой растаможки, экономический кризис и изменение курса валют, а также удорожание автомобилей за рубежом.

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Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг “свежепригнанных” подержанных легковушек возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей в октябре зарегистрировали 2,7 тысячи, что составило 17,7% от общего количества.

Второе место занял бренд Renault, доля которого выросла до 9,3%. На третьем месте разместился Ford (доля 8,1%), а на четвертом – Nissan (6,2%). На пятое место с шестого поднялась Skoda с долей 5,8%.

Из американских брендов в топ-20 остались Jeep на 10-м месте, а также Tesla, которая оказалась на 17-м месте. Временная остановка работы морских портов Украины оказывает негативное влияние на этот сегмент импортных автомобилей.

Самые популярные модели подержанных авто из-за границы

Чаще всего в октябре украинцы из-за границы привозили подержанные Volkswagen Golf (787 шт.). На втором месте разместился Volkswagen Passat (688 шт.), а на третьем – Renault Megane (572 шт.).

Четвертую строчку заняла Skoda Octavia (563 шт.), а пятую – Renault Scenic (411 шт.).

Сравнивая список самых популярных моделей октября с рейтингами прошлых месяцев, можно утверждать, что предпочтения украинцев стабилизировались, а устоявшиеся тренды присутствуют на рынке даже в условиях войны.



Топ-20 самых популярных импортных авто с пробегом, октябрь 2022 года