Серед лідерів ринку - кросовери з бензиновими двигунами. Також популярні електромобілі та гібриди.
Як Авто24 повідомляв раніше, у жовтні 2022 року було зареєстровано 3,1 тисяч нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.
Половину всіх реєстрацій нових легкових автомобілів у жовтні сформували моделі, що увійшли у першої десятки місяця.
Також цікаво вживаних авто українці теж купили менше
ТОП-10 моделей нових авто у жовтні 2022 року:
- TOYOTA RAV4 – 300 шт.;
- KIA Sportage – 249 шт.;
- RENAULT Duster – 206 шт.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado – 158 шт.;
- SKODA Kodiaq – 130 шт.;
- VOLKSWAGEN ID.4 – 109 шт.;
- HYUNDAI Tucson – 102 шт.;
- MERCEDES-BENZ GLE – 70 шт., TOYOTA Camry – 70 шт.;
- SKODA Karoq – 67 шт.;
- BMW X5 – 65 шт., SKODA Octavia – 65 шт.
Серед типів двигунів, з якими купувались нові легкові авто, переважають бензинові – з 3,1 тис. зареєстрованих машин з ними було 57%. На другому місці дизельні авто, їх обрали 19% покупців. Автомобілі з гібридними силовими установками охопили 13% жовтневого ринку. Майже кожен десятий придбаний у минулому місяці новий автомобіль був на акумуляторних джерелах живлення. Найменш популярними були авто з вбудованим заводським ГБО – 1%.
В асортименті Wolf Lubricants є моторні оливи, призначені для найбільш інноваційних автомобілів. Зокрема, існують лінійки олив для двигунів на газу, а також гібридних систем.
Топ-моделей за типами двигуна:
- Найпопулярнішим бензиновим авто у жовтні був KIA Sportage.
- Серед дизельних легковиків першість у RENAULT Duster.
- Лідер в сегменті гібридів - TOYOTA RAV4 Hybrid.
- VOLKSWAGEN ID.4 виявився найбільш затребуваним на ринку нових електромобілів.
- В жовтневих реєстраціях нових авто на газу першість у RENAULT Duster.