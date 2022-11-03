Серед лідерів ринку - кросовери з бензиновими двигунами. Також популярні електромобілі та гібриди.

Як Авто24 повідомляв раніше, у жовтні 2022 року було зареєстровано 3,1 тисяч нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.

Половину всіх реєстрацій нових легкових автомобілів у жовтні сформували моделі, що увійшли у першої десятки місяця.

Також цікаво вживаних авто українці теж купили менше

ТОП-10 моделей нових авто у жовтні 2022 року:

TOYOTA RAV4 – 300 шт.; KIA Sportage – 249 шт.; RENAULT Duster – 206 шт.; TOYOTA Land Cruiser Prado – 158 шт.; SKODA Kodiaq – 130 шт.; VOLKSWAGEN ID.4 – 109 шт.; HYUNDAI Tucson – 102 шт.; MERCEDES-BENZ GLE – 70 шт., TOYOTA Camry – 70 шт.; SKODA Karoq – 67 шт.; BMW X5 – 65 шт., SKODA Octavia – 65 шт.

Серед типів двигунів, з якими купувались нові легкові авто, переважають бензинові – з 3,1 тис. зареєстрованих машин з ними було 57%. На другому місці дизельні авто, їх обрали 19% покупців. Автомобілі з гібридними силовими установками охопили 13% жовтневого ринку. Майже кожен десятий придбаний у минулому місяці новий автомобіль був на акумуляторних джерелах живлення. Найменш популярними були авто з вбудованим заводським ГБО – 1%.

В асортименті Wolf Lubricants є моторні оливи, призначені для найбільш інноваційних автомобілів. Зокрема, існують лінійки олив для двигунів на газу, а також гібридних систем.

Топ-моделей за типами двигуна: