Среди лидеров рынка – кроссоверы с бензиновыми двигателями. Также популярны электромобили и гибриды.
Как Авто24 сообщал ранее, в октябре 2022 года было зарегистрировано 3,1 тысячи новых легковых авто, сообщает Укравтопром.
Половину всех регистраций новых легковых автомобилей в октябре сформировали модели, вошедшие в первую десятку месяца.
Также интересно подержанных авто украинцы тоже купили меньше
ТОП-10 моделей новых авто в октябре 2022 года:
- TOYOTA RAV4 – 300 шт.;
- KIA Sportage – 249 шт.;
- RENAULT Duster – 206 шт.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado – 158 шт.;
- SKODA Kodiaq – 130 шт.;
- VOLKSWAGEN ID.4 – 109 шт.;
- HYUNDAI Tucson – 102 шт.;
- MERCEDES-BENZ GLE – 70 шт., Toyota Camry – 70 шт.;
- SKODA Karoq – 67 шт.;
- BMW X5 – 65 шт., SKODA Octavia – 65 шт.
Среди типов двигателей, с которыми покупались новые легковые автомобили, преобладают бензиновые – из 3,1 тыс. зарегистрированных машин с ними было 57%. На втором месте дизельные автомобили, их выбрали 19% покупателей. Автомобили с гибридными силовыми установками охватили 13% октябрьского рынка. Почти каждый десятый приобретенный в прошлом месяце новый автомобиль находился на аккумуляторных источниках питания. Наименее популярными были автомобили со встроенным заводским ГБО – 1%.
В ассортименте Wolf Lubricants есть моторные масла, предназначенные для самых инновационных автомобилей. В частности, существуют линейки масел для двигателей на газу, а также гибридных систем.
Топ-моделей по типам двигателя:
- Самым популярным бензиновым авто в октябре был KIA Sportage.
- Среди дизельных легковушек первенство у RENAULT Duster.
- Лидер в сегменте гибридов – TOYOTA RAV4 Hybrid.
- Volkswagen ID.4 оказался наиболее востребованным на рынке новых электромобилей.
- В октябрьских регистрациях новых авто на газу первенство – у RENAULT Duster.