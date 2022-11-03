Среди лидеров рынка – кроссоверы с бензиновыми двигателями. Также популярны электромобили и гибриды.

Как Авто24 сообщал ранее, в октябре 2022 года было зарегистрировано 3,1 тысячи новых легковых авто, сообщает Укравтопром.

Половину всех регистраций новых легковых автомобилей в октябре сформировали модели, вошедшие в первую десятку месяца.

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ТОП-10 моделей новых авто в октябре 2022 года:

TOYOTA RAV4 – 300 шт.; KIA Sportage – 249 шт.; RENAULT Duster – 206 шт.; TOYOTA Land Cruiser Prado – 158 шт.; SKODA Kodiaq – 130 шт.; VOLKSWAGEN ID.4 – 109 шт.; HYUNDAI Tucson – 102 шт.; MERCEDES-BENZ GLE – 70 шт., Toyota Camry – 70 шт.; SKODA Karoq – 67 шт.; BMW X5 – 65 шт., SKODA Octavia – 65 шт.

Среди типов двигателей, с которыми покупались новые легковые автомобили, преобладают бензиновые – из 3,1 тыс. зарегистрированных машин с ними было 57%. На втором месте дизельные автомобили, их выбрали 19% покупателей. Автомобили с гибридными силовыми установками охватили 13% октябрьского рынка. Почти каждый десятый приобретенный в прошлом месяце новый автомобиль находился на аккумуляторных источниках питания. Наименее популярными были автомобили со встроенным заводским ГБО – 1%.

В ассортименте Wolf Lubricants есть моторные масла, предназначенные для самых инновационных автомобилей. В частности, существуют линейки масел для двигателей на газу, а также гибридных систем.

Топ-моделей по типам двигателя: