Після піку у червні, спровокованого "нульовим" розмитненням, продажі вживаних авто в Україні продовжують знижуватися.

Об’єм ринку вживаних авто падає

У жовтні українці придбали 84,7 тис. вживаних автомобілів. Це на 40,7% менше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року та на 11% менше, ніж у вересні-2022, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку, проаналізувавши дані Головного сервісного центру МВС. Менше у цьому році продали лише у перші місяці повномасштабної війни — у березні та квітні.

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Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів, жовтень 2021 — жовтень 2022

Внутрішні перепродажі залишаються основою авторинку

Частка внутрішніх перепродажів при цьому залишається стабільно високою: 81,9% за підсумками жовтня. Імпорт авто з пробігом з-за кордону склав лише 18,1% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків. Для порівняння, у жовтні 2021 року ці показники були зафіксовані на рівні 59,5% та 40,5% відповідно.

У жовтні українці придбали 69,4 тисячі вживаних авто на внутрішньому ринку. Такий показник виявився на 18,5% меншим за жовтень 2021 року та на 12,1% меншим за вересень-2022. Поза цим, внутрішні перепродажі — уже традиційно найбільший сегмент на українському автомобільному ринку. Після скасування так званого «нульового» розмитнення, українці у більшості надають перевагу купівлі легковиків всередині країни, адже імпорт з-за кордону машин з пробігом став економічно невигідним.



Укладені угоди купівлі-продажу вживаних легковиків на внутрішньому авторинку за регіонами, жовтень 2022 року

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: понад 10 тисяч. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником майже 6 тисяч реєстрацій, вони складають 23% від загальної кількості проданих вживаних машин у жовтні. Така тенденція спостерігалася ще до початку повномасштабної війни, тобто український авторинок навіть в умовах війни, з меншою кількістю угод купівлі-продажі, та все ж поступово повертається до своєї звичної структури.

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До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто увійшли також Дніпропетровська (7 тис.), Одеська (5,7 тис.) та Львівська (4,9 тис.) області.

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Донецькій (272 угоди), Луганській (355 угод), Херсонській (369 угод) та Миколаївській (1,3 тис. угод) областях. Цікаво, що до топ-5 областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшла також Волинська область (1,4 тис. угод). Проте такі показники спричинені регіональною особливістю: через близьке географічне розташування до кордону із Євросоюзом, значну частину автомобільного ринку в регіоні складають «свіжопригнані» з-за кордону вживані автомобілі.

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Імпорт вживаних легковиків продовжує падати

Протягом жовтня в Україні зареєстрували 15,3 тисячі вживаних легковиків, привезених з-за кордону. Це на 73,5% менше, ніж у жовтні-2021 та на 5,6% менше, ніж у вересні-2022.

Тенденція зменшення імпорту вживаних авто триває уже четвертий місяць поспіль, з моменту скасування так званого «нульового» розмитнення. На фоні зміни обмінного курсу валют та загального спаду економіки внаслідок війни, у більшості випадків автомобілі доступної цінової категорії, яких найбільше потребують українці, вигідніше купувати на внутрішньому ринку.



Перші реєстрації імпортних легковиків з пробігом за регіонами, жовтень 2022 року

Найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (1,8 тис. шт.), в Києві (1,7 тис. шт.) та Київській області (1,1 тис. шт.), Рівненській (1 тис. шт.) та Одеській областях (1 тис. шт.).

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Донецькій (14 шт.), Луганській (100 шт.), Херсонській (107 шт.), Миколаївській (135 шт.) та Кіровоградській (226 шт.) областях.