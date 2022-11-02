После пика в июне, спровоцированного "нулевой" растаможкой, продажи подержанных автомобилей в Украине продолжают снижаться.

Объем рынка подержанных автомобилей падает

В октябре украинцы приобрели 84,7 тыс. подержанных автомобилей. Это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года, и на 11% меньше, чем в сентябре-2022, утверждают эксперты Института исследований авторынка, проанализировав данные Главного сервисного центра МВД. Меньше в этом году было продано только в первые месяцы полномасштабной войны — в марте и апреле.

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Динамика импорта подержанных легковых автомобилей и внутренних перепродаж, октябрь 2021 — октябрь 2022

Внутренние перепродажи остаются основой авторынка

Доля внутренних перепродаж при этом остается стабильно высокой: 81,9% по итогам октября. Импорт автомобилей с пробегом из-за границы составил лишь 18,1% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, в октябре 2021 г. эти показатели были зафиксированы на уровне 59,5% и 40,5% соответственно.

В октябре украинцы приобрели 69,4 тысячи подержанных машин на внутреннем рынке. Такой показатель оказался на 18,5% меньше октября 2021 года и на 12,1% меньше сентября-2022. Помимо этого, внутренние перепродажи — уже традиционно самый большой сегмент на украинском автомобильном рынке. После отмены так называемого «нулевой» растаможки, украинцы в большинстве своем предпочитают покупку легковых автомобилей внутри страны, ведь импорт из-за границы машин с пробегом стал экономически невыгодным.



Заключенные соглашения купли-продажи подержанных легковушек на внутреннем авторынке по регионам, октябрь 2022 года

Больше регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: более 10 тысяч. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем почти 6 тысяч регистраций, они составляют 23% от общего количества проданных подержанных машин в октябре. Такая тенденция наблюдалась еще до начала полномасштабной войны, то есть украинский авторынок даже в условиях войны, с меньшим количеством сделок купли-продажи, но все же постепенно возвращается к своей привычной структуре.

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В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам подержанных авто вошли также Днепропетровская (7 тыс.), Одесская (5,7 тыс.) и Львовская (4,9 тыс.) области.

Наименьшее количество соглашений было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Донецкой (272 соглашения), Луганской (355 соглашений), Херсонской (369 соглашений) и Николаевской (1,3 тыс. соглашений) областях. Интересно, что в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошла также Волынская область (1,4 тыс. сделок). Однако такие показатели вызваны региональной особенностью: из-за близкого географического расположения к границе с Евросоюзом, значительную часть автомобильного рынка в регионе составляют «свежепригнанные» из-за границы подержанные автомобили.

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Импорт б/у легковушек продолжает падать

В течение октября в Украине зарегистрировали 15,3 тысячи подержанных легковушек, привезенных из-за границы. Это на 73,5% меньше, чем в октябре-2021 и на 5,6% меньше, чем в сентябре-2022.

Тенденция уменьшения импорта б/у авто продолжается уже четвертый месяц подряд, с момента отмены так называемой «нулевой» растаможки. На фоне изменения обменного курса валют и общего спада экономики в результате войны, в большинстве случаев автомобили доступной ценовой категории, в которых больше всего нуждаются украинцы, выгоднее покупать на внутреннем рынке.



Первые регистрации импортных легковых автомобилей с пробегом по регионам, октябрь 2022 года

Наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (1,8 тыс. шт.), в Киеве (1,7 тыс. шт.) и Киевской области (1,1 тыс. шт.), Ровенской (1 тыс. шт.) и Одесской областях (1 тыс. шт).

Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Донецкой (14 шт.), Луганской (100 шт.), Херсонской (107 шт.), Николаевской (135 шт.) и Кировоградской (226 шт.) областях.