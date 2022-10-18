Статистика регистраций тягачей в Украине. ТОП моделей сентября в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.

Из-за смены логистических путей и временного ограничения работы морских портов, спрос на автомобильные перевозки существенно вырос. Украинские логистические предприятия активно пополняют свой автопарк, ведь имеющегося подвижного склада не хватает.

Динамика рынка седельных тягачей

В сентябре 2022 года украинцы приобрели 4,4 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это на 48,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом 2021 году и на 17,5% больше, чем в августе-2022. Такой показатель – рекордный не только за последние 12 месяцев, но и за многие годы наблюдений за автомобильным рынком Украины, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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Большинство (55,7%) среди всех проданных в сентябре тягачей привезли подержанными из-за границы (2,4 тыс. сделок), еще 40,2% купили на внутреннем рынке (1,8 тыс. шт.). Лишь 4,1% седельных тягачей приобрели новыми (179 шт.).

Средний возраст тягачей на внутреннем рынке составил 14,7 года (этот показатель растет второй месяц подряд), а импортируемых из-за границы с пробегом – 8,5 года (показатель снижается шестой месяц подряд). То есть, импорт б/у седельных тягачей “омолаживает” этот сегмент рынка.

Динамика продаж седельных тягачей в Украине в течение сентября 2021 — сентября 2022 годов.

Так происходит благодаря отсутствию заградительного акцизного налога на импорт б/у тягачей. Именно поэтому ввоз седельных тягачей из-за границы — единственный сегмент импорта, продемонстрировавший в сентябре рост (на 106%, если сравнивать с сентябрем-2021).

Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

Лидером на украинском внутреннем рынке тягачей стал DAF, таких в сентябре купили 581 шт. (33,2%). Также популярностью пользовались Renault Trucks (362 шт., 20,7%), MAN (344 шт., 19,7%), Volvo (215 шт., 12,3%) и Scania (118 шт., 6,7%).

Доля морально и технически устаревшего российско-советского наследия, автомобилей МАЗ и КамАЗ, сокращается. В сентябре таких суммарно приобрели лишь 25 штук.

Самой популярной моделью б/у седлового тягача на внутреннем рынке был DAF XF, таких приобрели 522 штуки. Вторую строчку рейтинга занял Renault Magnum (210 шт.), а третье – MAN – TGX (190 шт.).

Также популярными были Volvo FH (187 шт.) и Renault Premium (141 шт.).



Самые популярные модели седельных тягачей на внутреннем рынке, сентябрь 2022

Самые популярные подержанные тягачи, привезенные из-за границы

Абсолютное большинство парка составляют европейские бренды. Лидером рейтинга стал DAF (30,6% от общего количества, 742 шт.). Бренд MAN в импорте занял второе место с долей 30,5% (740 шт.). На третьем месте оказались тягачи марки Volvo (14,2% 345 шт.).

В пятерку также вошли Renault (9%, 218 шт.) и Scania (8,2%, 199 шт.).

Самым популярным в покупке за границей оказался DAF XF (1,2 тыс. шт.). На втором месте разместился MAN TGX (862 шт.), а на третьем – Volvo FH (498 шт.).

Четвертую строчку заняли тягачи Renault Magnum (269 шт.) и Scania R-Series (263 шт.) соответственно.



Самые популярные модели подержанных седельных тягачей, привезенных из-за границы, сентябрь 2022

Самые популярные новые тягачи

В течение сентября украинцы больше всего покупали новые седельные тягачи марок Mercedes-Benz (23,5%, 42 шт.), DAF (21,8%, 39 шт.) и Volvo (20,1%, 39 шт.). В общем, количество продаж настолько небольшое, что продажа даже нескольких транспортных средств может полностью изменить рейтинг.

Лидером продаж новых седельных тягачей стал Mercedes-Benz Actros (42 шт.). Второе место занял DAF XF (39 шт.), третье – Volvo FH (36 шт.). Также в первую пятерку попали Scania R-Series (26 шт.) и MAN TGX (13 шт.).

Самые популярные модели новых седельных тягачей, сентябрь 2022