Топ моделей в трьох сегментах вантажівок масою понад 3,5 тонни (окрім сідлових тягачів): імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових машин, в тому числі — переобладнаних в Україні.

Динаміка ринку вантажівок

У вересні 2022 року українці придбали 1,9 тисячі вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни (окрім тягачів). Це на 36,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року і на 4,7% більше, ніж у серпні-2022, стверджують у Інституті досліджень авторинку.

Загальний об'єм ринку вантажівок в Україні сьогодні складає близько 2 тисяч автомобілів у місяць. Більшість із них придбали на внутрішньому ринку (1,7 тис. шт.). При цьому частка автомобілів, придбаних всередині країни, зростає з моменту скасування так званого "нульового" розмитнення. У вересні, якщо порівнювати зі серпнем, приріст склав 7,5%. При цьому частка внутрішніх перепродажів була найбільшою за останні 12 місяців: 86,6% від загальної кількості придбаних вантажівок.

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Нових вантажівок купують зовсім небагато: у вересні зареєстрували 37 імпортних та 48 переобладнаних в Україні. Сумарно частка нових вантажних авто загальною масою понад 3 тони в структурі продажів складає лише 4,4%.



Динаміка продажів вантажних авто масою понад 3,5 т в Україні протягом вересня 2021 — вересня 2022 років

Цікаво, що середній вік вантажівок на ринку зростає четвертий місяць поспіль. У вересні показник зафіксований на рівні 21,2 року. Таким чином, вантажівки залишаються найстарішим сегментом українського авторинку, а процес омолодження зупинився через скорочення імпорту вживаних авто з-за кордону.

Найпопулярніші вантажівки на внутрішньому ринку

Найчастіше обирали транспортні засоби марки Mercedes-Benz (16,6%). На другому місці знаходиться MAN (13,2%).

Місця із третього по п'яте зайняв спадок минулої епохи, радянсько-російські ЗИЛ (11,6%), КамАЗ (10,7%) і ГАЗ (9,3%).

Лідером залишається Mercedes-Benz T1/T2 (100 шт.). Шасі цих автомобілів, що не випускаються із середини 90-х років минулого століття, використовують як платформу для різних надбудов.

На другому місці знаходиться Mercedes-Benz Atego (68 шт.), а на третьому - ще одна універсальна платформа Mercedes-Benz Sprinter (59 шт.).

Четверта та п'яте місце займають два КамАЗи - 5320 та 5511 (57 та 56 шт. відповідно). Загалом із 10 найпопулярніших моделей вантажівок на внутрішньому ринку, чотири - це продукція радянсько-російського автопрому.



Найпопулярніші моделі вживаних вантажних авто масою понад 3,5 т на внутрішньому ринку, вересень 2022

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Найпопулярніші вживані вантажівки, привезені з-за кордону

З-за кордону у вересні 2022 року найчастіше привозили вживані вантажівки марки Mercedes-Benz (32,2%), MAN (26,3%) та Iveco (12,9%). Також популярністю користувалися DAF (9,9%) та Volvo (8,2%).

Серед моделей лідерами стали Mercedes-Benz Atrgo (25 шт.), MAN TGL (18 шт.) та Mercedes-Benz Sprinter (16 шт.).

Саме ці вантажівки могли б поступово замінити старі транспортні засоби російського та радянського виробництва. Проте в 40 разів більший акциз за машини віком понад 5 років та екологічний стандарт «Євро-5» не дають можливості ввозити ці машини у великій кількості, адже часто є економічно невигідним. Закон, що тимчасово понизив екологічний стандарт до «Євро-3» має стільки умов та обмежень, що на практиці не дав жодного ефекту: скористалися ним з початку його дії та до кінця вересня всього 8 транспортних засобів.



Найпопулярніші моделі вживаних вантажних авто масою понад 3,5 т, привезених з-за кордону, вересень 2022

Найпопулярніші нові вантажівки

Серед нових вантажівок у вересні найбільше обирали Mercedes-Benz (17,6%), Ford (10,6%) та СБМ (9,4%). Останній належить компанії "Будшляхмаш", що виготовляє спеціалізовані автомобілі на шасі імпортних вантажівок.

Загалом із 10 найпопулярніших брендів, 6 - це українські підприємства, що дрібними партіями займаються переобладнанням імпортних вантажівок під різні потреби. Такі автомобілі часто обирають через їх нижчу вартість у порівнянні з імпортними аналогами.

Кількість моделей нових вантажівок у вересні була на стільки малою, що скласти повноцінний рейтинг моделей неможливо.