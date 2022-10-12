Топ моделей в трех сегментах грузовиков массой более 3,5 тонн (кроме тягачей): импорте подержанных, внутренних перепродаж и покупке новых машин, в том числе переоборудованных в Украине.

Динамика рынка грузовиков

В сентябре 2022 года украинцы приобрели 1,9 тысяч грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонны (кроме тягачей). Это на 36,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году и на 4,7% больше, чем в августе-2022, утверждают в Институте исследований авторынка.

Общий объем рынка грузовиков в Украине сегодня составляет около 2 тысяч автомобилей в месяц. Большинство из них приобрели на внутреннем рынке (1,7 тыс. шт.). При этом доля автомобилей, приобретенных внутри страны, растет с момента отмены так называемого "нулевого" растаможивания. В сентябре, если сравнивать с августом, прирост составил 7,5%. При этом доля внутренних перепродаж была самой большой за последние 12 месяцев: 86,6% от общего количества приобретенных грузовиков.

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Новых грузовиков покупают немного: в сентябре зарегистрировали 37 импортных и 48 переоборудованных в Украине. Суммарно доля новых грузовых автомобилей общей массой более 3 тонн в структуре продаж составляет лишь 4,4%.



Динамика продаж грузовых авто массой более 3,5 т в Украине в течение сентября 2021 — сентября 2022 годов

Примечательно, что средний возраст грузовиков на рынке растет четвертый месяц подряд. В сентябре показатель зафиксирован на уровне 21,2 лет. Таким образом, грузовики остаются старейшим сегментом украинского авторынка, а процесс омоложения остановился из-за сокращения импорта подержанных авто из-за границы.

Самые популярные грузовики на внутреннем рынке

Чаще выбирали транспортные средства марки Mercedes-Benz (16,6%). На втором месте находится MAN (13,2%).

Места с третьего по пятое заняло наследие минувшей эпохи, советско-российские ЗИЛ (11,6%), КамАЗ (10,7%) и ГАЗ (9,3%).

Лидером остается Mercedes-Benz T1/T2 (100 шт.). Шасси этих автомобилей, не выпускаемые с середины 90-х годов прошлого века, используются как платформа для различных надстроек.

На втором месте находится Mercedes-Benz Atego (68 шт.), а на третьем – еще одна универсальная платформа Mercedes-Benz Sprinter (59 шт.).

Четвертое и пятое место занимают два КамАЗа – 5320 и 5511 (57 и 56 шт. соответственно). В общей сложности из 10 самых популярных моделей грузовиков на внутреннем рынке, четыре – это продукция советско-российского автопрома.



Самые популярные модели подержанных грузовых автомобилей массой более 3,5 т на внутреннем рынке, сентябрь 2022

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Самые популярные грузовики, привезенные из-за границы

Из-за границы в сентябре 2022 года чаще всего привозили подержанные грузовики марки Mercedes-Benz (32,2%), MAN (26,3%) и Iveco (12,9%).

Также популярностью воспользовались DAF (9,9%) и Volvo (8,2%).

Доля брендов импортных подержанных грузовых автомобилей массой более 3,5 т, сентябрь 2022

Среди моделей лидерами стали Mercedes-Benz Atrgo (25 шт.), MAN TGL (18 шт.) и Mercedes-Benz Sprinter (16 шт.).

Именно эти грузовики могли бы постепенно заменить подержанные транспортные средства российского и советского производства. Однако в 40 раз больший акциз за машины старше 5 лет и экологический стандарт «Евро-5» не дают возможности ввозить эти машины в большом количестве, ведь часто экономически невыгоден. Закон, временно снизивший экологический стандарт до Евро-3, имеет столько условий и ограничений, что на практике не дал никакого эффекта: воспользовались им с начала его действия и до конца сентября всего 8 транспортных средств.



Самые популярные модели подержанных грузовых автомобилей массой более 3,5 т, привезенных из-за рубежа, сентябрь 2022

Самые новые грузовики

Среди новых грузовиков в сентябре больше всего выбирали Mercedes-Benz (17,6%), Ford (10,6%) и СБМ (9,4%). Последний принадлежит компании "Стройдормаш", производящей специализированные автомобили на шасси импортных грузовиков.

В общей сложности из 10 самых популярных брендов, 6 – это украинские предприятия, которые мелкими партиями занимаются переоборудованием импортных грузовиков под разные нужды. Такие автомобили часто выбирают из-за их более низкой стоимости по сравнению с импортными аналогами.

Количество моделей новых грузовиков в сентябре было настолько мало, что составить полноценный рейтинг моделей невозможно.