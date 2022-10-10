Первая пятерка в рейтинге новых автомобилей – за кроссоверами. Большинство из них и у ТОП-20.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств и назвали самые популярные новые легковушки сентября – импортные и изготовленные в Украине.

Кстати какие подержанные легковушки привозили украинцы в сентябре

В сентябре украинцы приобрели более 3,5 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 64,3% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 11,2% больше, чем в августе 2022 года. Рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается.

Динамика рынка новых автомобилей

Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, сентябрь 2021 – сентябрь 2022

Большинство новых легковых автомобилей в сентябре (90,5%, 3 180 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 9,5% (335 шт.). Это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.

Новые импортные легковушки

Чаще всего в сентябре при покупке новых легковушек украинцы выбирали бренд Toyota (646 шт., 20,3%), Hyundai (279 шт., 8,8%) и BMW (252 шт., 7,9%).

Также в пятерку самых популярных брендов попали Mitsubishi (233 шт., 7,4%) и KIA (217 шт., 6,8%).

Кстати, сколько автомобилей импортировали в Украину в сентябре

Среди моделей бестселлером сентября стал Toyota RAV-4. Таких приобрели 305 штук – вдвое больше, чем разместившийся на втором месте Mitsubishi Outlander с показателем 165 проданных авто. На третьей строчке – Kia Sportage (153 шт.), а на четвертой – Toyota Land Cruiser Prado (143 шт.). Замыкает топ-5 Hyundai Tuscon (121 шт.).

Таким образом, в первой пятерке новых автомобилей сентября присутствуют исключительно кроссоверы и внедорожники. Всего из 20 автомобилей в рейтинге 15 – именно этих классов. Таким образом, можно констатировать формирование тренда: украинцы при покупке нового автомобиля предпочитают практические универсальные машины.



Топ-20 самых популярных новых импортных легковых автомобилей в сентябре 2022 года

Самые популярные модели новых легковушек, собранных в Украине

Из всех автомобилей, составляющих украинские автомобили из импортных машинокомплектов, в сентябре больше всего продали автомобилей Skoda – 217 штук (64,8% от общего количества таких авто).

Вторым по популярности брендом оказалась российская Lada, которую до начала большой войны составляли на Запорожском автомобильном заводе. Те 32 автомобиля этой марки, зарегистрированные в сентябре – очевидно, складские остатки машин, ведь сегодня торговля со страной-террористом запрещена.

Также в рейтинг попали два производителя специализированных транспортных средств, которые занимаются переоборудованием автомобилей для коммунальных служб, полиции, скорой помощи и т.д.: СКС и Автоспецпром (25 и 15 зарегистрированных легковых автомобилей соответственно).

Из моделей популярной стала Skoda Kodiaq (134 шт.). Второе место заняла еще одна модель этого бренда, Skoda Karoq (65 шт.). Третье место (19 зарегистрированных автомобилей) заняла Lada Vesta.



Самые популярные модели новых легковых автомобилей, собранные или переоборудованные в Украине, зарегистрированные в сентябре 2022 года