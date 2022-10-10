Перша п'ятірка в рейтингу нових автомобілів - за кросоверами. Більшість їх і у ТОП-20.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів та назвали найпопулярніші нові легковики вересня – імпортні та виготовлені в Україні.

До речі які вживані легковики привозили українці у вересні

У вересні українці придбали понад 3,5 тисячі нових легковиків. Це на 64,3% менше, ніж у вересні минулого року та на 11,2% більше, ніж у серпні 2022 року. Ринок нових авто поступово відновлюється.

Динаміка ринку нових авто

Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, вересень 2021 – вересень 2022

Більшість нових легковиків у вересні (90,5%, 3 180 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 9,5% (335 шт.). Це - найбільший показник з початку повномасштабної війни.

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Найчастіше у вересні під час купівлі нового легковика українці обирали бренд Toyota (646 шт., 20,3%), Hyundai (279 шт., 8,8%) та BMW (252 шт., 7,9%).

Також до п'ятірки найпопулярніших брендів потрапили Mitsubishi (233 шт., 7,4%) та KIA (217 шт., 6,8%).

До речі скільки автомобілів імпортували в Україну у вересні

Серед моделей бестселером вересня став Toyota RAV-4. Таких придбали 305 штук - удвічі більше, ніж Mitsubishi Outlander, що розмістився на другому місці з показником 165 проданих авто. На третій сходинці - Kia Sportage (153 шт.), а на четвертій - Toyota Land Cruiser Prado (143 шт.). Замикає топ-5 Hyundai Tuscon (121 шт.).

Таким чином, у першій п'ятірці нових автомобілів вересня присутні виключно кросовери та позашляховик. Загалом із 20 автомобілів у рейтингу аж 15 - саме цих класів. Таким чином, можна констатувати формування тренду: українці під час купівлі нового авто надають перевагу практичним універсальним машинам.



Топ-20 найпопулярніших нових імпортних легковиків у вересні 2022 року

Найпопулярніші моделі нових легковиків, складених в Україні

З усіх автомобілів, котрі складають українські автомобілі з імпортних машинокомплектів, у вересні найбільше продали автомобілів Skoda - 217 штук (64,8% від загальної кількості таких авто).

Другим за популярністю брендом виявилася російська Lada, котру до початку великої війни складали на Запорізькому автомобільному заводі. Ті 32 автомобілі цієї марки, зареєстровані у вересні - вочевидь, складські залишки машин, адже сьогодні торгівля з країною-терористом заборонена.

Також до рейтингу потрапили два виробники спеціалізованих транспортних засобів, що займаються переобладнанням автомобілів для комунальних служб, поліції, швидкої допомоги тощо: СКС та Автоспецпром (25 та 15 зареєстрованих легковиків відповідно).

З моделей найпопулярнішою стала Skoda Kodiaq (134 шт.). Друге місце - за ще однією моделлю цього бренду, Skoda Karoq (65 шт.). Третє місце (19 зареєстрованих авто) зайняла Lada Vesta.



Найпопулярніші моделі нових легковиків, складених або переобладнаних в Україні, зареєстрованих у вересні 2022 року