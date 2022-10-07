У вересні змінився лідер ввозу, а також збільшилась кількість "американців".

Темпи імпорту вживаних легковиків після скасування так званого «нульового» розмитнення різко знизилися. Автомобілі з пробігом все ще привозять з-за кордону, проте у значно меншій кількості, ніж раніше. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових авто та визначили топ-20 найпопулярніших моделей, які «приганяли» з-за кордону у вересні.

До речі які авто купували на внутрішньому ринку

На початку осені частка «свіжопригнаних» легковиків з пробігом в структурі авторинку зменшилася до 17%, і це найменше значення відтоді, коли у 2018 році були змінені ставки податків на імпорт. Для порівняння, торік імпортовані автівки займали на вторинному ринку частку від 29 до 41%.

Про кількість: минулого року щомісяця в середньому наш автопарк поповнювався на 44,4 тис. «свіжопригнаних». У 2022, поки діяло «нульове розмитнення», прибувало удвічі більше — близько 85 тис. легковиків у місяць. Після скасування пільг темпи різко впали: у серпні «пригнано» 19,4 тис. легкових машин, у вересні — 16,2 тис.

Найпопулярніші бренди

Лідером серед брендів вживаних легковиків у вересні 2022 року виявився Volkswagen. Частка авто цієї марки, якщо порівнювати із вереснем 2021 року, залишилася майже незмінною — знизилася із 18% до 17,4%.

Друге місце зайняв Renault, частка якого також майже не змінилася та складає 8,8%. На третьому місці розмістився Ford (частка 8,2%), а на четвертому — Nissan (6,1%). П’яте місце посіла Audi із часткою 5,7%.

Також до першої десятки потрапили Skoda (5%), BMW (5%), Opel (4,3%), Hyundai (3,7%) і Mazda (3,2%).



Частки брендів в імпорті вживаних легковиків, вересень 2022 року

Помітно, що, всупереч певним проблемам із доставлення автомобілів з країн Америки через тимчасову зупинку роботу морських портів, в топ-20 присутні типово американські бренди: Jeep, Dodge та Chevrolet.

Найпопулярніші моделі

Найчастіше у вересні українці привозили з-за кордону Volkswagen Golf з пробігом: 854 штуки. Ця модель потіснила на друге місце багаторічного лідера «свіжопригнаних» легковиків Volkswagen Passat (687 шт.). Третє місце зайняв Renault Megane (545 шт.).

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На четвертій сходинці розмістилася Skoda Octavia (512 шт.), а на п’ятій — Renault Scenic (390 шт.). На шостому місцю розмітився Ford Focus (389 шт.), на сьомому — Audi A4 з показником у 279 зареєстрованих авто.

Завершують рейтинг автомобілі зі США. Наприклад, на 8 місці опинився Nissan Rogue (278 шт.). Дев’яте місце рейтингу зайняв найпопулярніший в Україні електромобіль Nissan Leaf (258 шт.). Замикає першу десятку Volkswagen Jetta (252 шт.), котру також привозять з США. Це ознака того, що логістика автомобілів з Америки вже налагодилась. Адже щоб зареєструвати авто зі США, має пройти деякий час – їх ставлять на облік вже після ремонту. Тож вказані в рейтингу моделі привезли раніше.



Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом, вересень 2022 року