Топ-20 вживаних легковиків на внутрішньому ринку.

Попри війну, яка продовжується в Україні, на автомобільному ринку зберігається активність: протягом вересня українці уклали майже 79 тисяч угод купівлі-продажу. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових авто та визначили топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні у вересні.

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Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку

Першим серед брендів авто, які купували на внутрішньому ринку у вересні 2022 року, вкотре виявився Volkswagen. Легковиків цієї марки українці придбали 9,8 тисячі, що складає 12,4% від загальної кількості. На другому місці опинилася продукція російсько-радянського ВАЗу (6,4%, 5 тис. шт.).

Частка автомобілів марки ВАЗ, якщо порівнювати з жовтнем 2021 року, скоротилася майже удвічі — з 10,3%, а частка Volkswagen, зросла із 10,9%. Проте якщо порівнювати із серпнем 2022 року, то тут помітна протилежна тенденція: частка Volkswagen скоротилася (із 13%), а російських ВАЗів в структурі продажів стало більше (частка у попередньому місяці була зафіксована на рівні 5,9%). Тобто, тенденція заміщення цих машин вживаними моделями західних виробників призупинилася.

Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,7%, 4,5 тис. шт.), а четверте — Skoda (5,4%, 4,2 тис.). Першу п’ятірку замикає Toyota із часткою 5,3% (13,9 тис. шт.). В ТОП-10 потрапили також автомобілі марок Mercedes-Benz (5,0%), BMW (4,9%) Ford (4,9%), Opel (4,5%) та Hyundai (4,5%).

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Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

За підсумками вересня 2022 року лідером українського ринку залишається Volkswagen Passat (2,9 тис. шт.), а Daewoo Lanos та його модифікації опинилися на другому місці, із кількістю 2,7 тис. шт. Тобто, можна констатувати, що ера «Ланоса», котрий очолював рейтинг внутрішніх перепродажів легковиків в Україні, остаточно завершилася, і він поступово опускається вниз по рейтингу. Ці автомобілі поступово заміщуються привезеними з-за кордону «Пасатами», котрий уже майже 4 роки очолює рейтинг імпорту авто з пробігом.



Топ-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку, вересень 2022 року

Ще одна позитивна тенденція — у порівнянні з вереснем 2021 в переліку залишився лише один ВАЗ із чотирьох: «дев’ятка» 2109 та її модифікація 21099, котра року опустилася із 4 місця на 10. Інші російсько-радянські моделі вибули з топ-20.

Помітна також тенденція зростання продажів деяких інших авто: Hyundai Sonata піднялася з 20 позиції на 18, а Mitsubishi Lancer — з 23 на 20.