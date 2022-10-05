Рейтинг найпопулярніших нових автомобілів України у вересні 2022 року, за які українці проголосували гаманцем.
Як вже повідомлялось, бестселером у вересні на ринку нових авто став кросовер Toyota RAV-4, в його заліку 305 реєстрацій за місяць.
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А ось як виглядає ТОП-10 вересневого рейтингу моделей нових авто:
- Toyota RAV-4 – 305 шт.;
- Mitsubishi Outlander – 167 шт.;
- KIA Sportage – 155 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 139 шт.;
- Skoda Kodiaq – 134 шт.;
- Renault Duster – 123 шт.;
- Hyundai Tucson - 121 шт.;
- BMW X5 – 113 шт.;
- Toyota Camry – 113 шт.;
- Volkswagen ID.4 – 98 шт.;
- Mercedes-Benz GLE – 87 шт.;