Рейтинг найпопулярніших нових автомобілів України у вересні 2022 року, за які українці проголосували гаманцем.

Як вже повідомлялось, бестселером у вересні на ринку нових авто став кросовер Toyota RAV-4, в його заліку 305 реєстрацій за місяць.

Читайте також: Які нові авто купували українці у вересні: рейтинг

А ось як виглядає ТОП-10 вересневого рейтингу моделей нових авто:

  1. Toyota RAV-4 – 305 шт.;
  2. Mitsubishi Outlander – 167 шт.;
  3. KIA Sportage – 155 шт.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado – 139 шт.;
  5. Skoda Kodiaq – 134 шт.;
  6. Renault Duster – 123 шт.;
  7. Hyundai Tucson - 121 шт.;
  8. BMW X5 – 113 шт.;
  9. Toyota Camry – 113 шт.;
  10. Volkswagen ID.4 – 98 шт.;
  11. Mercedes-Benz GLE – 87 шт.;