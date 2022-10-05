Рейтинг найпопулярніших нових автомобілів України у вересні 2022 року, за які українці проголосували гаманцем.

Як вже повідомлялось, бестселером у вересні на ринку нових авто став кросовер Toyota RAV-4, в його заліку 305 реєстрацій за місяць.

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А ось як виглядає ТОП-10 вересневого рейтингу моделей нових авто: