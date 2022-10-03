У порівнянні з минулим роком спостерігається суттєвий спад ринку нових авто, але якщо порівнювати з попереднім місяцем, то можна помітити невелике зростання продажів.

В перший місяць осені 2022 року в Україні було реалізовано 3,4 тис. нових легкових, повідомляє Укравтопром.

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Це на 64% менше, ніж роком раніше, та на 16% більше у порівнянні із попереднім місяцем.

ТОП-5 брендів вересневого ринку нових легкових авто:

Першість на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць в 🇺🇦 було зареєстровано 673 нових авто цієї марки. Водночас, у порівнянні з серпнем поточного року, попит на нові Тойоти зменшився на 10%, а відносно вересня 2021 року майже у 2,3 раза.

Другий результат у Skoda – 312 авто, що на 94% більше серпневого показника марки та на 20% менше, ніж у вересні минулого року.

На третьому місці Hyundai – 265 реєстрацій (+54% до серпня 22р., -38% до вересня 21р.).

Четверта позиція у Mitsubishi – 261 шт. (+123% до серпня 22р., -41% до вересня 21р.).

На п’ятому місці BMW – 250 шт. (+27% до серпня 22р., -1% до вересня 21р.).

Титул бестселера вересня дістався автомобілю Toyota RAV-4. Цей кросовер впродовж місяця вибрали 305 покупців.

Всього з січня по вересень 2022 року українці придбали і поставили на облік 27,8 тис. нових легкових авто, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.