Попри величезні зміни в країні протягом першого півріччя 2022 року, уподобання українців змінились несуттєво.

Стільки кардинальних змін, скільки сфера імпорту вживаних авто з-за кордону пережила у першій половині 2022, не було в історії авторинку новітньої України. Крім початку повномасштабної війни, на ринок вплинула тимчасова зупинка роботи морських портів, запровадження та скасування «нульового» розмитнення, суттєва зміна курсу валют.

Всупереч цьому, на ринку встановили рекорд: більше автомобілів з пробігом не привозили з 1997 року. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували

статистику реєстрацій легкових авто та визначили топ-20 найпопулярніших моделей, які «приганяли» з-за кордону з січня по червень.

До речі топ-20 вживаних авто на ринку внутрішніх перепродажів

Загалом з січня по червень 2022 року українці зареєстрували 278,6 тис. шт. вживаних легковиків, що були привезені з-за кордону. При цьому більшість з цих авто (202,8 тисячі, 72,8%) — протягом дії так званого «нульового» розмитнення, тобто квітня-червня.

Цікаво, що із загальної кількості вперше зареєстрованих в Україні імпортних вживаних легкових авто протягом квітня-червня 2022 року, 30,3 тисячі авто були повторно перепродані протягом цього ж періоду на внутрішньому ринку. Тобто, лише 4,8% від загальної кількості імпортних авто перепродали одразу, а решта 95,2% — для власного користування або чекають своїх нових господарів.

Найпопулярніші бренди серед імпортних авто з пробігом

Лідером серед брендів вживаних легковиків, які українці привозили впродовж першої половини 2022 року, як і серед внутрішніх перепродажів, виявився Volkswagen. Частка авто цієї марки зросла з 17,6% до 19,3%, якщо порівнювати зі статистикою 2021 року. Друге місце зайняв Renault, частка якого майже не змінилася та складає 8,7%, а на третє місце з п’ятого піднявся Opel (частка 7,3% у порівнянні з 6,5% у 2021 році).

Четверту сходинку зайняли автомобілі марки Ford (частка 7%), який опустився з третьої за підсумками 2021 року, та посунув на п’яте місце Skoda (частка 6,5%). Помітно також, що суттєво опустився в рейтингу Huyndai, який у 2021 році займав шосте місце з часткою 5,1%, а за підсумками першого півріччя-2022 кількість цих авто в імпорті скоротилася до 3,4%, що забезпечило лише 13 місце в топі. Це стало наслідком проблем з доставленням автомобілів з Південної Кореї та США, звідки привозили значну частину легковиків цієї марки.



Частки брендів серед імпорту вживаних авто, січень-червень 2022 року

Через те, що під «нульове» розмитнення протягом квітня-червня більшість автомобілів привозили з країн Європейського Союзу, в переліку найпопулярніших брендів зросла частка німецьких брендів: Audi (з 4,7% до 6,3%), BMW (з 4,1% до 5,4%), Mercedes-Benz (з 3,3% до 4,8%). Єдиний «японець», якому вдалося затриматися у ТОП-10, це Nissan, частка якого скоротилася з 4,6% до 3,8%.

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Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Найчастіше за перших 6 місяців 2022 року українці привозили з-за кордону Volkswagen Passat з пробігом: 16,2 тисячі штук. На другому місці за популярністю ще один Volkswagen — Golf (14,8 тис. шт.). Третє місце зайняла ще одна модель Volkswagen AG — Skoda Octavia.

На четвертій сходинці розмістився популярний Renault Megane (8,5 тис. шт.), а на п’ятій опинився його «брат» Renault Scenic (7,5 тис. шт.). На шостому місцю розмітився Ford Focus (6,8 тис. шт.), на сьоме піднявся Volkswagen Touran (6,6 тис. шт.), а восьме та дев’яте зайняли два Opel — Zafira (6,4 тис. шт.) та Astra (6,2 тис. шт.). Першу десятку замикає Audi A4 з показником в 6,2 тисячі зареєстрованих авто.

Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом, січень-червень 2022 року

Якщо порівнювати із рейтингом 2021 року, то найпомітніші зміни відбулися в другій десятці рейтингу. Зокрема, з топ-20 вибули типово «американські» автомобілі: Nissan Rogue, Ford Fusion, Volkswagen Jetta та Ford Escape. Ці машини були популярними серед автомобілів, імпортованих з США. Через проблеми з логістикою їх кількість в структурі імпорту в першій половині 2022 року досягла мінімуму.

Натомість в топ-20 за підсумками півріччя-2022 потрапили німецькі Mercedes-Benz E-Classe, BMW X5 та Volkswagen Touareg. Всупереч «преміальності» цих моделей, більшість із них були автомобілями «у віці», адже середній вік кожної з моделей становить понад 8 років. Тобто про масове ввезення дорогих елітних машин українцями мова не йде.

Цікаво також, що 9 із 20 найпопулярніших імпортних легковиків з пробігом займають марки концерну Volkswagen AG.

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