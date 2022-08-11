Кількість проданих авто у першому півріччі 2022 року становить 18,5 тисячі.

Український ринок нових авто помірно зростав та торік вперше за 9 років перетнув бар’єр в 100 тисяч проданих машин. Однак з початком повномасштабного вторгнення продажі впали удесятеро, повідомляють в Інституті досліджень авторинку. Втім, з весни справи покращились.

Загалом з початку 2022 року до червня українці придбали 18,5 тисячі нових авто. Це на 64% менше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року.

Абсолютну більшість (90,1%, 16,6 тис. шт.) привезли з-за кордону, лише 9,9% (1,8 тис. шт.) були легковиками, виготовленими в Україні.

Також цікаво названо топ-20 найпопулярніших вживаних авто в Україні



Динаміка внутрішніх перепродажів та імпорту вживаних авто протягом 1 січня — 15 липня 2022 року

У січні та лютому українці щотижня купували близько 1,5 тисячі нових легковиків. Після початку повномасштабного вторгнення кількість продажів скоротилася удесятеро. У березні в Україні зареєстрували лише 563 нових авто, а у квітні — 1 278. Поступово відновлюватися продажі почали на початку травня, протягом цього місяця продали вже 2,7 тисячі авто, а в червні — майже 3 тисячі.

Примітно, що ринок нових авто протягом квітня зростав водночас з активізацією ринку вживаних. Так, пік продажів нових легковиків з початку повномасштабної війни припав на кінець травня, коли спостерігався один з піків ввезення вживаних авто з-за кордону за “нульовим” розмитненням. Тобто, сегменти нових і вживаних авто на ринку не конкурують, а доповнюють один одного.

Автомобілів, виготовлених в Україні — мінімум

В Україні відсутнє автомобілебудування повного циклу. Усі транспортні засоби, що отримують маркування Made in Ukraine, виготовляють методом SKD — великовузлового складання, із готових машинокомплектів, привезених з-за кордону.

В структурі продажів нових авто частка “вітчизняних” автомобілів ще до початку великої війни була незначною. З початком повномасштабного вторгнення виготовлення автомобілів в Україні взагалі фактично припинилося.



Частки внутрішніх перепродажів та імпорту вживаних авто протягом січня-червня 2022 року

Більшість продажів “вітчизняних” автомобілів з березня по червень 2022 року (826 штук) — це залишки раніше виготовлених в Україні авто. З них третина (33,3%) були спеціалізованими (для поліції, реанімобілі), а не для приватних покупців.

Чи є шанси в ринку нових авто

Мобільність загалом та автомобілі зокрема залишаються необхідністю навіть у час війни — це демонструє статистика продажу вживаних авто. Проте з 2009 року в українці купують щороку більше вживаних автомобілів, ніж нових. Насамперед через низьку купівельну спроможність. Лише її зростання може збільшити продажі нових машин. Також позитивно вплинути на ринок може відновлення доступних програм фінансування — кредитування та лізингу під помірні відсотки.

Щодо автомобілів, виготовлених в Україні, то станом на сьогодні відновив роботу лише закарпатський “Єврокар” та низка менших підприємств, що виготовляють спеціалізовані автомобілі — поліційні, швидкі допомоги та іншу спецтехніку. Робота Запорізького автомобілебудівного заводу залишається під великим питанням, оскільки вся продукція виготовлялася із машинокомплектів російського походження. Тому кількість автомобілів з табличкою “Made in Ukraine” і надалі буде невеликою.