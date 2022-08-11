Количество проданных авто в первом полугодии 2022 года составляет 18,5 тысячи.

Украинский рынок новых авто умеренно рос и в прошлом году впервые за 9 лет пересек барьер в 100 тысяч проданных машин. Однако с началом полномасштабного вторжения продажи упали в десять раз, сообщают в Институте исследований авторынка. Впрочем, с весны дела улучшились.

Всего с начала 2022 года по июнь украинцы приобрели 18,5 тысячи новых авто. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года.

Абсолютное большинство (90,1%, 16,6 тыс. шт.) привезли из-за границы, лишь 9,9% (1,8 тыс. шт.) были легковушками, изготовленными в Украине.

Также интересно Назван топ-20 самых популярных подержанных авто в Украине

Динамика внутренних перепродаж и импорта подержанных авто в течение 1 января – 15 июля 2022 года

В январе и феврале украинцы еженедельно покупали около 1,5 тысячи новых легковушек. После начала полномасштабного вторжения количество продаж сократилось в десять раз. В марте в Украине зарегистрировали лишь 563 новых авто, а в апреле – 1 278. Постепенно восстанавливаться продажи начали в начале мая, в течение этого месяца продали уже 2,7 тысячи авто, а в июне – почти 3 тысячи.

Примечательно, что рынок новых авто в течение апреля рос одновременно с активизацией рынка подержанных. Так, пик продаж новых легковушек с начала полномасштабной войны пришелся на конец мая, когда наблюдался один из пиков ввоз подержанных авто из-за границы по “нулевым” растаможкой. То есть, сегменты новых и подержанных авто на рынке не конкурируют, а дополняют друг друга.

Автомобилей, изготовленных в Украине – минимум

В Украине отсутствует автомобилестроение полного цикла. Все транспортные средства, получают маркировку Made in Ukraine, изготавливают методом SKD – крупноузловой сборки из готовых машинокомплектов, привезенных из-за границы.

В структуре продаж новых авто доля "отечественных" автомобилей еще до начала большой войны была незначительной. С началом полномасштабного вторжения изготовление автомобилей в Украине вообще фактически прекратилось.

Доли внутренних перепродаж и импорта подержанных авто в течение января-июня 2022 года

Большинство продаж “отечественных” автомобилей с марта по июнь 2022 года (826 штук) – это остатки ранее произведенных в Украине авто. Из них треть (33,3%) были специализированными (для полиции, реанимобили), а не для частных покупателей.

Есть ли шансы у рынка новых авто

Мобильность в целом и автомобили в частности остаются необходимостью даже во время войны – это демонстрирует статистика продажи подержанных авто. Однако с 2009 года в Украинке покупают ежегодно больше подержанных автомобилей, чем новых. Прежде всего из-за низкой покупательной способности. Только ее рост может увеличить продажи новых машин. Также положительно повлиять на рынок может восстановление доступных программ финансирования — кредитования и лизинга под умеренные проценты.

В отношении автомобилей, произведенных в Украине, то по состоянию на сегодня возобновил работу лишь закарпатский “Еврокар” и ряд мелких предприятий, производящих специализированные автомобили – полицейские, скорые помощи и другую спецтехнику. Работа Запорожского автомобилестроительного завода остается под большим вопросом, поскольку вся продукция изготавливалась из машинокомплектов российского происхождения. Поэтому количество автомобилей с табличкой "Made in Ukraine" и в дальнейшем будет небольшим.