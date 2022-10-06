Топ-20 подержанных легковушек на внутреннем рынке.

Несмотря на продолжающуюся в Украине войну, на автомобильном рынке сохраняется активность: в течение сентября украинцы заключили почти 79 тысяч сделок купли-продажи. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных моделей, которые покупали в Украине в сентябре.

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Самые популярные бренды на внутреннем рынке

Первым среди брендов авто, которые покупали на внутреннем рынке в сентябре 2022 года, в очередной раз оказался Volkswagen. Легковушек этой марки украинцы приобрели 9,8 тысяч, что составляет 12,4% от общего количества. На втором месте оказалась продукция российско-советского ВАЗа (6,4%, 5 тыс. шт.).

Доля автомобилей марки ВАЗ, если сравнивать с октябрем 2021 года, сократилась почти вдвое — с 10,3%, а доля Volkswagen выросла с 10,9%. Однако, если сравнивать с августом 2022 года, то здесь заметна противоположная тенденция: доля Volkswagen сократилась (с 13%), а российских ВАЗов в структуре продаж стало больше (доля в предыдущем месяце была зафиксирована на уровне 5,9%). То есть, тенденция замещения этих машин подержанными моделями западных производителей приостановилась.

Третье место в рейтинге занял Renault (5,7%, 4,5 тыс. шт.), а четвертое – Skoda (5,4%, 4,2 тыс.). Первую пятерку замыкает Toyota с долей 5,3% (13,9 тыс. шт.). В ТОП-10 попали также автомобили марок Mercedes-Benz (5,0%), BMW (4,9%), Ford (4,9%), Opel (4,5%) и Hyundai (4,5%).

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Самые популярные модели на внутреннем рынке

По итогам сентября 2022 г. лидером украинского рынка остается Volkswagen Passat (2,9 тыс. шт.), а Daewoo Lanos и его модификации оказались на втором месте, с количеством 2,7 тыс. шт. То есть можно констатировать, что эра «Ланоса», возглавлявшего рейтинг внутренних перепродаж легковых автомобилей в Украине, окончательно завершилась, и он постепенно опускается вниз по рейтингу. Эти автомобили постепенно замещаются привезенными из-за границы «Пассатами», уже почти 4 года возглавляющей рейтинг импорта авто с пробегом.



Топ-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке, сентябрь 2022 года

Еще одна положительная тенденция — по сравнению с сентябрем 2021 в перечне остался лишь один ВАЗ из четырех: «девятка» 2109 и ее модификация 21099, опустившаяся с 4 места на 10 года. Другие российско-советские модели выбыли из топ-20.

Заметна также тенденция роста продаж некоторых других автомобилей: Hyundai Sonata поднялась с 20 позиции на 18, а Mitsubishi Lancer – с 23 на 20.