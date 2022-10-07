В сентябре сменился лидер импорта, а также увеличилось количество "американцев".

Темпы импорта подержанных легковушек после отмены так называемой «нулевой» растаможки резко снизились. Автомобили с пробегом все еще привозят из-за границы, однако в гораздо меньшем количестве, чем раньше. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных моделей, которые «пригоняли» из-за границы в сентябре.

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В начале осени доля «свежепригнанных» легковушек с пробегом в структуре авторынка уменьшилась до 17%, и это наименьшее значение с тех пор, когда в 2018 году были изменены ставки налогов на импорт. Для сравнения, в прошлом году импортируемые автомобили занимали на вторичном рынке долю от 29 до 41%.

О количестве: в прошлом году ежемесячно в среднем наш автопарк пополнялся на 44,4 тыс. свежепригнанных. В 2022 году, пока действовала «нулевая растаможка», прибывало вдвое больше – около 85 тыс. легковушек в месяц. После отмены льгот темпы резко упали: в августе «пригнано» 19,4 тыс. легковых машин, в сентябре – 16,2 тыс.

Самые популярные бренды

Лидером среди брендов подержанных легковушек в сентябре 2022 года оказался Volkswagen. Доля автомобилей этой марки, если сравнивать с сентябрем 2021 года, осталась почти неизменной — снизилась с 18% до 17,4%.

Второе место занял Renault, доля которого также почти не изменилась и составляет 8,8%. На третьем месте разместился Ford (доля 8,2%), а на четвертом – Nissan (6,1%). Пятое место заняла Audi с долей 5,7%.

Также в первую десятку попали Skoda (5%), BMW (5%), Opel (4,3%), Hyundai (3,7%) и Mazda (3,2%).



Доли брендов в импорте подержанных легковушек, сентябрь 2022 года

Примечательно, что вопреки определенным проблемам по доставке автомобилей из стран Америки из-за временной остановки работы морских портов, в топ-20 присутствуют типично американские бренды: Jeep, Dodge и Chevrolet.

Самые популярные модели

Чаще всего в сентябре украинцы привозили из-за границы Volkswagen Golf с пробегом: 854 штуки. Эта модель потеснила на второе место многолетнего лидера «свежепригнанных» легковых автомобилей Volkswagen Passat (687 шт.). Третье место занял Renault Megane (545 шт.).

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На четвертой строчке разместилась Skoda Octavia (512 шт.), а на пятой – Renault Scenic (390 шт.). На шестом месте разместился Ford Focus (389 шт.), на седьмом – Audi A4 с показателем в 279 зарегистрированных авто.

Завершают рейтинг автомобили из США. К примеру, на 8 месте оказался Nissan Rogue (278 шт.). Девятое место рейтинга занял самый популярный в Украине электромобиль Nissan Leaf (258 шт.). Замыкает первую десятку Volkswagen Jetta (252 шт.), которую также привозят из США. Это признак того, что логистика автомобилей из Америки уже наладилась. Ведь чтобы зарегистрировать ввезенное авто из США, должно пройти некоторое время – их ставят на учет уже после ремонта. Так что указанные в рейтинге модели привезли раньше.



Топ-20 самых популярных импортных авто с пробегом, сентябрь 2022 года