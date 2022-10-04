Висока вартість легалізації автомобілів та падіння купівельної спроможності громадян призводить до скорочення імпорту транспортних засобів.

Народний депутат Ярослав Залізняк у своєму телеграм-каналі оприлюднив статистику щодо імпорту транспортних засобів у вересні поточного року.

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За вересень в Україну завезли 20 170 легкових авто. За них українці сплатили 2,3 млрд грн податків

Вартість імпортованих легковиків:

до 6000$: 9,6 тис

6000-10 000$: 3,6 тис

10 000 - 30 000$: 5,3 тис

більше 30 000$: 1,6 тис.

Вантажні транспортні засоби 1588 штук

Мотоцикли 9993 штуки

Автобуси 64 штуки

Всього за розмитнення транспортних засобів з початку дії нових правил з українців стягнули 3,6 млрд грн податків за імпорт.