В 1-му півріччі в Україну імпортували 304 тис. легкових автомобілів витративши на це $1,7 млрд.

У січні-червні 2022 року в режимі імпорту в Україну було завезено 304 тис. легкових автомобілів на суму майже 1,7 млрд доларів. Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром".

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"За даними Держстату, в 1 півріччі 2022 року в Україну було імпортовано 304 083 легкових авто на суму майже 1,7 млрд доларів. З цієї кількості новими були 18 323 автомобіля або 6%, вживаними 285 760 шт. (94%). Закупки нових легкових авто коштували імпортерам у 363,3 млн доларів. Митна вартість легкових авто з пробігом становила більше 1,3 млрд доларів. Головними постачальниками нових легковиків в Україну були Китай (6710 шт.), Японія (2382 шт.) та Румунія (1476 шт.)", - йдеться в повідомленні.

При цьому вживані легкові автомобілі частіше купували в Німеччині (118 758 шт.), Франції (31 206 шт.), та Польщі (20 715 шт.).